خبر في الجول - أفشة يبدأ برنامجه التأهيلي.. و"أنكل جيل كير" لامتصاص الألم

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 16:01

كتب : حسام نور الدين

أفشة - الأهلي وماميلودي صنداونز

تواجد محمد مجدي أفشة في مقر النادي الأهلي اليوم الثلاثاء لبدء برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن صانع ألعاب الأهلي لجأ إلى السير بالعكاز ويرتدي "أنكل جيل كير" بسبب التورم في الكاحل لامتصاص الألم أثناء الحركة.

وطلب الجهاز الطبي من اللاعب الضغط على القدم قدر المستطاع لكن بدون تحميل زائد في إطار عملية التأهيل.

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وأصيب أفشة بجزع في الرباط الداخلي للكاحل في لقاء السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان.

وتحدث رئيس اللجنة الطبية في الأهلي لـFilGoal.com أمس الإثنين قائلا: "هناك أمل كبير في لحاق أفشة بلقاء الذهاب ضد الترجي لأن هناك استجابة جيدة في العلاج والتأهيل".

وسبقه سيد عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي في وقت سابق، إذ قال: "أفشة سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيل، لتجهيزه للمرحلة المقبلة".

ويستعد الأهلي للقاء الترجي التونسي ذهابا في 19 يونيو الجاري بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد مجدي أفشة الأهلي
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