قائمة المنتخب الأولمبي - مصطفى محمد ومرموش وإمام عاشور يواجهون جنوب إفريقيا وديا

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة مكونة من 30 لاعبا لمواجهة جنوب إفريقيا وديا في الشهر الجاري استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وشهدت القائمة تواجد عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني الذي قضى النصف الأخير من الموسم المنصرم معارا لسانت باولي الألماني، بالإضافة إلى مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي.

كما تواجد رمضان صبحي جناح بيراميدز، وطاهر محمد طاهر جناح الأهلي، وأحمد حمدي عبد القادر صانع ألعاب سموحة في القائمة.

وقرر الجهاز الفني انطلاق المعسكر غدا الأربعاء، وتم الاتفاق علي أن يكون المعسكر مفتوحا أيام 2 و3 و4 يونيو ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا اعتبارا من السبت 5 يونيو.

وتم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب إفريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد أن حقق برونزية البطولة الإفريقية التي فاز بها المنتخب المصري.

وتحددت المباراه الأولي يوم 10 يونيو، والثانية يوم 13 من الشهر ذاته.

وقال غريب حسبما جاء في الموقع الرسمي لاتحاد الكرة "إنه مازال هناك متسع من الوقت أمام بعض اللاعبين الذين حالت ظروف الإصابة دون انضمامهم حتي موعد إعلان القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للفيفا يوم 30 يونيو".

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمي: محمد صبحي (الاتحاد السكندري) - محمود جاد (إنبي) - عمر صلاح (سموحة) – مصطفي شوبير (الأهلي).

الدفاع: أسامة جلال (بيراميدز) – محمد عبدالسلام (الزمالك) - محمد عبدالمنعم (سموحة) - أحمد رمضان بيكهام (الأهلي) - محمود الجزار (الجونة) - كريم العراقي (المصري البورسعيدي) - عمار حمدي (الاتحاد) - أحمد أبو الفتوح (الزمالك) - كريم فؤاد (إنبي).

الوسط: أكرم توفيق (الأهلي) - إمام عاشور (الزمالك) - أحمد سعيد (وادي دجلة) - ناصر ماهر (الأهلي) - حسن علي (المصري) - محمد صادق (الإسماعيلي) - رمضان صبحي (بيراميدز) - أحمد حمدي عبدالقادر (سموحة) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - عمر مرموش (سانت باولي الألماني) - فوزي الحناوي (الاتحاد).

الهجوم : مصطفي محمد (جالاتاسراي التركي) - أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) - صلاح محسن (الأهلي) - ناصر منسي (طلائع الجيش) - فادي فريد (البنك الأهلي).

ويقع المنتخب المصري مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو والتي تنطلق شهر يوليو المقبل.