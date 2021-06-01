فيدال في المستشفى بسبب فيروس كورونا

أصيب التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر بفيروس كورونا وحجز بالمستشفى قبل أيام من انطلاق بطولة كوبا أمريكا.

وأفاد منتخب تشيلي في بيان أن فيدال حجز في المسشتفى بعدما أصيب بالتهاب حاد في اللوزتين ثم اكتشف إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح البيان "تم عزل فيدال عن باقي المجموعة منذ أكثر من 72 ساعة في إجراء احترازي من الفريق الطبي".

لم يصب أي لاعب في صفوف تشيلي حسب البيان.

وطالب فيدال متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتأكد غياب لاعب برشلونة السابق عن مباراة تشيلي ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم يوم الجمعة، وقد يغيب عن لقاء بوليفيا بالتصفيات يوم 9 يونيو.

ويبدأ منتخب تشيلي مبارياته في بطولة كوبا أمريكا ضد الأرجنتين يوم 13 يونيو الجاري.