بي إن سبورتس: فيروس كورونا يبعد سيليسين عن هولندا في يورو 2020

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 14:57

كتب : FilGoal

ياسبر سيليسن

قالت شبكة بي إن سبورتس إن جاسبر سيليسين حارس هولندا أصيب بفيروس كورونا ولن يشارك مع بلده في يورو 2020 التي تنطلق في 11 يونيو المقبل.

وكان سيليسين في قائمة هولندا للبطولة، لكن تقاريرا محلية قالت إن المدرب فرانك دي بور استبدله بماركو بيزوت حارس إي زد ألكمار.

وسيليسين (32 عاما) هو الحارس الأساسي لهولندا، شارك في 60 مباراة مع الفريق ولعب كأس العالم 2014 حين حصل على الميدالية البرونزية.

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وتلعب هولندا في المجموعة الثالثة مع أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

وتستهل مبارياتها بمواجهة أوكرانيا في أمستردام في 13 يونيو.

وفازت هولندا باليورو عام 1988 في ألمانيا.

سيليسين يورو 2020
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