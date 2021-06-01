تايكوندو - سيف عيسى وهداية ملاك على رأس بعثة مصر للمشاركة في بطولة إفريقيا

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 14:54

كتب : FilGoal

هداية ملاك - تايكوندو

تغادر بعثة منتخب مصر للتايكوندو للسفر إلى السنغال من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا للرجال والسيدات.

ويأتي الثنائي الأولمبي سيف عيسى وهداية ملاك على رأس قائمة البعثة المصرية المسافرة إلى السنغال بعد منتصف ليل الأربعاء.

وتقام بطولة إفريقيا لرجال وسيدات التايكوندو في يومي 5 و6 من شهر يونيو الجاري.

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وتضم البعثة المصرية على مستوى الرجال كل من: عمر شراقي وزن تحت 54 كجم ومصطفى فرج 58 كجم وأحمد وائل 63 كجم وعبد الرحمن وائل 68 كجم وعبد الرحمن خلف 74 كجم وسيف عيسى 80 كجم وأحمد الراوي 87 كجم.

أما على مستوى السيدات فيمثل مصر كل من شهد سامي في وزن تحت 46 كجم ونور حسين تحت 49 كجم ومنة مدحت 53 كجم وأشرقت أحمد 57 كجم وروان رفاعي 62 كجم وهداية ملاك 67 كجم وميسون إيهاب 73 كجم وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم.

ويرأس بعثة مصر في السنغال، كريم شبانة عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، وتضم البعثة أوسكار المدير الفني المكسيكي ومحمد مجدي وأسامة السيد مدربين وحسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية والتايكوندو وروابط الرياضية، وحاتم كمال رئيس قطاع الرعاية بروابط.

وقال كريم شبانة رئيس البعثة في تصريحات صحفية: "اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم وفر كافة الإمكانيات في ظل الظروف الصعبة بسبب فيروس كورونا".

وتابع "شاركت مصر في بطولات بلغاريا وتركيا وإسبانيا بالإضافة لإقامة معسكرين في الغردقة وشرم الشيخ مع استضافة عدد من اللاعبين الأجانب من أجل الاحتكاك بمدارس مختلفة فضلا عن المعسكر الأخير في لندن".

واختتم تصريحاته "بطولة إفريقيا ستكون صعبة بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين المتأهلين لمنافسات أولمبياد طوكيو من خلال التصنيف العالمي".

وتقام منافسات أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو المقبل إلى 8 أغسطس.

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