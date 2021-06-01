مسحة طبية شاملة في بيراميدز يوم الأربعاء

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 14:04

كتب : FilGoal

صورة جماعية لـ بيراميدز - الصور من حساب بيراميدز الرسمي

أوضح بيراميدز في بيان أنه سيجري مسحة طبية شاملة لكل عناصر النادي في ملعب 30 يونيو يوم الأربعاء.

ويسعى بيراميدز للعودة للتدريبات بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق.

وصرح هاني سعيد المدير الرياضي للنادي في وقت سابق أن هناك 13 فردا مصابا في بيراميدز بفيروس كورونا، منهم 8 لاعبين.

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وكشف النادي أن تفشي الفيروس في صفوف الفريق سببه ضعف الإجراءات الاحترازية في رحلته إلى نيجيريا، التي لعب فيها ضد إنيمبا في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وعبر بيراميدز عقبة إنيمبا ليضرب موعدا مع الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي.

وبسبب تفشي فيروس كورونا، أجل الاتحاد المصري لكرة القدم مباراتي بيراميدز ضد الإسماعيلي وسموحة بعدما كان مقررا إجراؤهما في 30 مايو و2 يونيو.

بيراميدز
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