تقرير: جالاتاسراي يسعى لضم كريم حافظ

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 13:17

كتب : FilGoal

كريم حافظ - مالاتياسبور

يستهدف جالاتاسراي ضم كريم حافظ مدافع مالاتياسبور في فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير تركية.

الدولي المصري تألق في صفوف فريقه التركي في الموسم المنصرم، وقد يصبح ثاني مصري في جالاتاسراي بعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار.

وأفادت جريدة فوتوماك التركية أن اسم كريم حافظ يتواجد في قائمة المرشحين للانضمام لجالاتاسراي.

أخبار متعلقة
صلاح ينافس كين ودي بروين على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي صلاح ضمن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم رقم رائع لـ كريم حافظ في الدوري التركي هذا الموسم بعد 35 جولة صنع هدفه الثامن.. كريم حافظ يُسهم في فوز مالاتياسبور على ريزه

وأوضح التقرير أن عدم تجديد تعاقد لاعبا الظهير الأيسر مارسيلو ساراتشي وإيمري تاشدمير يفتح الباب لضم كريم حافظ.

وأضاف التقرير أن عبد الرحيم البيراك نائب رئيس جالاتاسراي سيبدأ قريبا مرحلة المفاوضات مع إدارة مالاتياسبور من أجل ضم اللاعب المصري.

كريم البالغ من العمر 25 عاما شارك في 33 مباراة بالدوري التركي الموسم المنصرم وصنع 9 أهداف.

عقد لاعب لانس السابق يمتد حتى 2023.

ويلعب مصطفى محمد معارا من الزمالك إلى جالاتاسراي لمدة موسم ونصف، وقد تألق بشدة منذ انضمامه إلى العملاق التركي.

ونافس جالاتاسراي على لقب الدوري التركي حتى الثواني الأخيرة، لكنه خسره لصالح بشكتاش بفارق هدف بعد إثارة نارية.

ويقضي مصطفى محمد إجازته الصيفية حاليا، ومن المُنتَظَر أن يشارك مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

كريم حافظ جالاتاسراي مصطفى محمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تغريم الزمالك 30 ألف يورو وتوبيخ من فيفا بسبب أحداد 4 دقيقة | الدوري المصري
هل تعلم أنه من الممكن اللجوء لركلات الترجيح في دور المجموعات؟ دليلك لفهم نظام يورو 2020 5 دقيقة | يورو 2020
5 مدربين يتنافسون على لقب الأفضل في موسم 2020-2021 بـ الدوري الإنجليزي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: جالاتاسراي يسعى لضم كريم حافظ 24 دقيقة | المحترفون
تقارير: أنشيلوتي مدربا لـ ريال مدريد في الساعات القليلة المقبلة 42 دقيقة | الدوري الإسباني
صلاح ينافس كين ودي بروين على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
البرازيل لا زالت "تتفاوض" لاستضافة كوبا أمريكا 2021 ساعة | أمريكا
صلاح ضمن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 2 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك