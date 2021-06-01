تقارير: أنشيلوتي مدربا لـ ريال مدريد في الساعات القليلة المقبلة

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 13:00

كتب : FilGoal

ريال مدريد انشيلوتي

أصبحت عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد مسألة وقت خلفا لـ زين الدين زيدان.

زيدان لم يعلن رحيله عن ريال مدريد، لكن رسالته عبر صحيفة "أس" أكدت أن رحيله بات مسألة وقت لا أكثر. (طالع التفاصيل)

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فجرت مفاجأة مساء أمس أن كارلو أنشيلوتي سيصبح الاسم الأبرز والأقرب لتولي المهمة متفوقا مع مواطنيه أنطونيو كونتي وماسميليانو أليجري، وكذلك ماريسيو بوكيتينو وراؤول جونزاليس وشابي ألونسو.

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أنشيلوتي ليس غريبا على ريال مدريد إذ قاد الفريق بين 2013 و2015 وحصد لقب دوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا وكأس السوبر المحلي وكأس العالم للأندية.

وبقميص الملكي قاد الفريق خلال موسمين في 119 مباراة فاز في 89 وخسر 9 وتعادل في 19.

في الوقت ذاته أوضحت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أنه "سيتم تأكيد تعيين كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا لـ ريال مدريد في الساعات القليلة المقبلة، إذ يحضر نفسه لمغادرة التوفيز".

ويقود أنشيلوتي فريق إيفرتون الإنجليزي منذ منتصف موسم 2019-2020.

وأنهى الإيطالي البالغ 61 عاما موسمه الأول في المركز الـ 12 مع التوفيز ثم الموسم الحالي في المركز العاشر.

مدرب ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ الأسبق، قاد إيفرتون في 67 مباراة فاز في 31 وتعادل في 14 وخسر 22 مباراة.

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