صلاح ضمن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم

تواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في قائمة الرياضيين الأعلى دخلا حول العالم لعام 2021.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح تألق للموسم الرابع على التوالي مع ليفربول ونجح في قيادة فريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد موسم كارثي للحمر.

ونشر موقع sportico المختص في الاقتصاد الرياضي قائمة أغنى 100 رياضي حول العالم من حيث دخله السنوي، وجاء صلاح في المركز الـ43 بدخل سنوي بلغ 36 مليون دولار من الراتب السنوي والمكافآت والحملات الإعلانية.

صلاح احتل المركز الثامن وسط لاعبي كرة القدم الأعلى دخلا.

وتصدر المصارع كونور ماكجريجور بدخل يبلغ 208 ملايين دولار، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة بدخل سنوى بلغ 126 مليون دولار.

وتفوق ميسي على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وصاحب المركز الثالث الذى جنى أرباحا سنوية تقدر بـ120 مليون دولار.

فيما جاء نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان في المركز السادس بأرباح قدرها 100 مليون دولار.

بعيدا عن ميسي ورونالدو ونيمار وصلاح، فقد جاء جاريث بيل في المركز 28 (42 مليون دولار)، أنطوان جريزمان في المركز 30 (40.6 مليون دولار)، وكيليان مبابي بالمركز 33 (40 مليون دولار)، وأندريس إنييستا في المركز 35 (39 مليون دولار)، بول بوجبا في المركز 50 (34.4 مليون دولار).

وحاول صلاح استعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، لكن اقتنصها هاري كين مهاجم توتنام بفارق هدف وحيد.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في موسم 2018-2019 فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لكنه اكتفى بـ19 هدفا في موسم 2019-2020، مقابل 23 لجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي هداف الدوري.