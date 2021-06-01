أوليفر كان مديرا تنفيذيا لـ بايرن ميونيخ خلفا لـ رومينيجه

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 12:13

كتب : FilGoal

رومنيجيه - أوليفر كان - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني رحيل كارل هاينز رومينيجه من منصبه كمدير تنفيذي بنهاية الشهر الجاري، ويخلفه أوليفر كان.

وقال النادي البافاري في بيانه عبر الموقع الرسمي: "حقبة ناجحة للغاية تقترب من نهايتها في بايرن ميونخ. بناءً على طلبه الخاص وبالتشاور الوثيق مع الرئيس ورئيس مجلس الإدارة الإشرافي هربرت هاينر والمجلس الإشرافي، سيتقاعد كارل هاينز رومينيجه من منصبه كرئيس تنفيذي لـ بايرن ميونيخ اعتبارا من 30 يونيو 2021".

ويرحل رومينيجه عن منصبه قبل 6 أشهر من انتهاء عقده، فيما سيتولى الحارس الأسبق المهمة بعدما كان عضوا في مجلس إدارة النادي منذ يناير 2020.

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وقال رومينيجه في بيان: "إنه أكثر الأوقات منطقية، ومنطقية من الناحية الاستراتيجية".

وتابع "إنها نهاية السنة المالية، وفي نفس الوقت تبدأ مرحلة جديدة بتدريب فريق جديد. يجب أن يكون الموسم الجديد من مسؤولية أوليفر كان بصفته الرئيس التنفيذي الجديد منذ البداية".

وأضاف "لقد قلت قبل عامين إننا نخطط لعملية انتقال حكيمة، وهذا يحدث الآن في النهاية. هكذا ينبغي أن يكون الوضع".

وقضى رومينيجه البالغ 65 عاما الثلاثين عاما الأخيرة في العمل مع بايرن ميونيخ بعد انتهاء مسيرته كلاعب.

وارتدى رومينيجه قميص البافاري بين 1974 ولمدة 10 سنوات ومحققا 7 ألقاب، ثم لعب لإنتر الإيطالي وسيرفييت السويسري.

في المقابل فأن أوليفر كان يعد من الحراس التاريخيين الذين ارتدوا قميص البافاري منذ 1994 وحتى 2008.

وحصد الحارس الألماني 22 لقبا بقميص البافاري.

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