مدرب بلجيكا: دي بروين لا يحتاج لجراحة ويقترب من المشاركة في يورو 2020

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 11:42

كتب : FilGoal

دي بروين - كانتي - فرنسا - بلجيكا

أوضح روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن فرص كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي في المشاركة ببطولة يورو 2020 كبيرة رغم إصابته.

وخرج دي بروين من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة إثر اصطدامه بأنطونيو روديجر مدافع تشيلسي.

قال مارتينيز في مؤتمر صحفي: "لحسن الحظ لا يحتاج دي بروين للخضوع لعملية جراحية".

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وأضاف "لو كان بحاجة للخضوع لعملية جراحية لكانت فرصه أصبحت ضئيلة في المشاركة بالبطولة".

وتابع "الصورة ستصبح أوضح خلال الأيام القليلة المقبلة، لكني أثق في قدرته على المشاركة".

وأكمل "في الأساس كان دي بروين سينضم للفريق متأخرا بسبب المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما يخضع لفترة راحة قصيرة وسط عائلته".

وأردف "الآن سيخضع للعلاج ولن يحصل على هذه الراحة".

وتشير التقارير إلى أن دي بروين متمسك بالمشاركة في بطولة يورو 2020، ولو وصل الأمر لارتداء قناع واقي للرأس.

وتنطلق البطولة التي تأجلت لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا في الفترة من 11 يونيو حتى 11 يوليو.

ويتواجد المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة الثانية مع فنلندا والدنمارك وروسيا.

وكشف كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي يوم الأحد حجم الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي.

وقال دي بروين عبر حسابه على تويتر: "عدت للتو من المستشفى. تشخيص الإصابة هو كسر في عظم الأنف وكسر في عظام العين اليسرى".

وأضاف "أشعر أنني بخير الآن".

وتابع "مازلنا نشعر بخيبة أمل بشأن مباراة ليلة السبت لكننا سنعود".

كيفن دي بروين بلجيكا
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