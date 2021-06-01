عضو إدارة الزمالك: النادي وجمهوره لهم الكثير عند ساسي.. عليه تقدير ذلك

يأمل حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك أن يقدر فرجاني ساسي "النجومية والشعبية" التي حظي بها في الفريق حين يتفاوض معه النادي لتجديد عقده.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال المندوه عبر قناة أون تايم سبورتس 2 يوم الإثنين:"نعمل بمبدأ من يريدني أريده. ساسي نجم كبير، الزمالك شارك بقوة في زيادة نجوميته، النادي والجمهور لهم الكثير عنده".

وواصل "حين نتفاوض لابد من أخذ ذلك في الاعتبار. لو الحب حقيقي، نجلس ويقول طلباته ونقرب المسافات لأن الزمالك منحه هذه الجماهيرية".

وأتم "ساسي استلم جزءا كبيرا من مستحقاته، سنجلس معه بعد عودته من تونس".

ولا يزال الزمالك يسعى لتمديد عقد نجمه ساسي (29 عاما) الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان إبراهيم عبد الله، العضو الأسبق لمجلس إدارة الزمالك، صرح في وقت قريب أن الفارق بين المعروض والمطلوب في التفاوض مع ساسي يبلغ 25 مليون جنيه.

وسافر ساسي لتونس للانضمام لمعسكر منتخب بلده الذي يلعب ضد الكونغو والجزائر ومالي وديا في أول أسبوعين من يونيو الجاري.

ويقضي ساسي موسمه الثالث مع الزمالك.

توج مع الفريق بخمسة ألقاب.