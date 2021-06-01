عضو إدارة الزمالك: النادي وجمهوره لهم الكثير عند ساسي.. عليه تقدير ذلك

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 11:38

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام حرس الحدود

يأمل حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك أن يقدر فرجاني ساسي "النجومية والشعبية" التي حظي بها في الفريق حين يتفاوض معه النادي لتجديد عقده.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال المندوه عبر قناة أون تايم سبورتس 2 يوم الإثنين:"نعمل بمبدأ من يريدني أريده. ساسي نجم كبير، الزمالك شارك بقوة في زيادة نجوميته، النادي والجمهور لهم الكثير عنده".

وواصل "حين نتفاوض لابد من أخذ ذلك في الاعتبار. لو الحب حقيقي، نجلس ويقول طلباته ونقرب المسافات لأن الزمالك منحه هذه الجماهيرية".

أخبار متعلقة
استبعاد جرينوود من قائمة إنجلترا النهائية.. وذا أثليتك: ساوثجيت لن يضم لينجارد تقرير: لاعبو الأرجنتين يطالبون بمقاطعة كوبا أمريكا هازارد: سأقدم الكثير لـ ريال مدريد.. لن أرحل مجاهد: طلب الزمالك قد يجعله يخوض مباريات عديدة دون ساسي أو غيره

وأتم "ساسي استلم جزءا كبيرا من مستحقاته، سنجلس معه بعد عودته من تونس".

ولا يزال الزمالك يسعى لتمديد عقد نجمه ساسي (29 عاما) الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان إبراهيم عبد الله، العضو الأسبق لمجلس إدارة الزمالك، صرح في وقت قريب أن الفارق بين المعروض والمطلوب في التفاوض مع ساسي يبلغ 25 مليون جنيه.

وسافر ساسي لتونس للانضمام لمعسكر منتخب بلده الذي يلعب ضد الكونغو والجزائر ومالي وديا في أول أسبوعين من يونيو الجاري.

ويقضي ساسي موسمه الثالث مع الزمالك.

توج مع الفريق بخمسة ألقاب.

ساسي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب بلجيكا: دي بروين لا يحتاج لجراحة ويقترب من المشاركة في يورو 2020 22 دقيقة | يورو 2020
عضو إدارة الزمالك: النادي وجمهوره لهم الكثير عند ساسي.. عليه تقدير ذلك 25 دقيقة | ميركاتو
استبعاد جرينوود من قائمة إنجلترا النهائية.. وذا أثليتك: ساوثجيت لن يضم لينجارد 26 دقيقة | يورو 2020
تقرير: لاعبو الأرجنتين يطالبون بمقاطعة كوبا أمريكا 42 دقيقة | أمريكا
هازارد: سأقدم الكثير لـ ريال مدريد.. لن أرحل ساعة | ميركاتو
مجاهد: طلب الزمالك قد يجعله يخوض مباريات عديدة دون ساسي أو غيره ساعة | مصر
عاد إلى بيته.. برشلونة يضم إريك جارسيا ساعة | ميركاتو
الزمالك: نرفض إلغاء الدوري.. ولا يوجد تكافؤ للفرص ولم نقل إن الزمالك سينسحب 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 3 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 4 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا
قد ينال إعجابك