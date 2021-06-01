استبعاد جرينوود من قائمة إنجلترا النهائية.. وذا أثليتك: ساوثجيت لن يضم لينجارد
الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 11:37
كتب : FilGoal
أعلن منتخب إنجلترا غياب ماسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد عن القائمة المشاركة في يورو 2020 بسبب الإصابة.
ماسون جرينوود
النادي : مانشستر يونايتد
جيسي لينجارد
النادي : وست هام يونايتد
وفي نفس السياق، أوضحت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن جيسي لينجارد لاعب وست هام لن ينضم للقائمة النهائية.
وكان جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قد أعلن ضم 33 لاعبا للقائمة الأولية الأسبوع الماضي على أن تتقلص إلى 26 لاعبا.
الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا قال عبر "تويتر": "أكد مانشستر يونايتد انسحاب ماسون جرينوود من قائمة الأسود الثلاثة المؤقتة بسبب إصابة أساسية. آمل أن نراك تعود إلى كامل لياقتك قريبا، ماسون".
Manchester United have confirmed that @masongreenwood has withdrawn from the provisional #ThreeLions squad due to an underlying injury.
Hope to see you back to full fitness soon, Mason! 💪 pic.twitter.com/CAmNuaEY9A— England (@England) June 1, 2021
المهاجم البالغ 19 عاما خاض مباراة دولية واحدة فقط بقميص إنجلترا.
كما خاض الموسم الحالي بقميص الشياطين الحمر 52 مباراة سجل 12 وصنع 6 في جميع المسابقات.
وأوضحت شبكة "ذا أثليتك" أيضا أن ساوثجيت لن يضم لينجارد الذي قضى النصف الثاني من الموسم معارا لصفوف وست هام من مانشستر يونايتد.
ومن المقرر أن يعلن ساوثجيت القائمة النهائية اليوم الأول من يونيو.
وتلعب إنجلترا في المجموعة الرابعة مع أسكتلندا والتشيك وكرواتيا.