استبعاد جرينوود من قائمة إنجلترا النهائية.. وذا أثليتك: ساوثجيت لن يضم لينجارد

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 11:37

كتب : FilGoal

جرينوود وفودين

أعلن منتخب إنجلترا غياب ماسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد عن القائمة المشاركة في يورو 2020 بسبب الإصابة.

ماسون جرينوود

النادي : مانشستر يونايتد

جيسي لينجارد

النادي : وست هام يونايتد

إنجلترا
يورو 2020

وفي نفس السياق، أوضحت شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أن جيسي لينجارد لاعب وست هام لن ينضم للقائمة النهائية.

وكان جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قد أعلن ضم 33 لاعبا للقائمة الأولية الأسبوع الماضي على أن تتقلص إلى 26 لاعبا.

أخبار متعلقة
قبل يورو 2020 بأيام.. هنري يعود لجهاز منتخب بلجيكا لوف يجيب.. هل يقود ناديا بعد يورو 2020 مباشرة؟ قائمة إسبانيا لـ يورو 2020.. استبعاد كل لاعبي ريال مدريد وعودة أزبيليكويتا وضم لابورتي قائمة إنجلترا لـ يورو 2020 – ساوثجيت يضم هندرسون ضمن 33 لاعبا

الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا قال عبر "تويتر": "أكد مانشستر يونايتد انسحاب ماسون جرينوود من قائمة الأسود الثلاثة المؤقتة بسبب إصابة أساسية. آمل أن نراك تعود إلى كامل لياقتك قريبا، ماسون".

المهاجم البالغ 19 عاما خاض مباراة دولية واحدة فقط بقميص إنجلترا.

كما خاض الموسم الحالي بقميص الشياطين الحمر 52 مباراة سجل 12 وصنع 6 في جميع المسابقات.

وأوضحت شبكة "ذا أثليتك" أيضا أن ساوثجيت لن يضم لينجارد الذي قضى النصف الثاني من الموسم معارا لصفوف وست هام من مانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن يعلن ساوثجيت القائمة النهائية اليوم الأول من يونيو.

وتلعب إنجلترا في المجموعة الرابعة مع أسكتلندا والتشيك وكرواتيا.

ماسون جرينوود جيسي لينجارد منتخب إنجلترا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقارير: أنشيلوتي مدربا لـ ريال مدريد في الساعات القليلة المقبلة 7 دقيقة | الدوري الإسباني
صلاح ينافس كين ودي بروين على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
البرازيل لا زالت "تتفاوض" لاستضافة كوبا أمريكا 2021 38 دقيقة | أمريكا
صلاح ضمن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم 50 دقيقة | المحترفون
أوليفر كان مديرا تنفيذيا لـ بايرن ميونيخ خلفا لـ رومينيجه 53 دقيقة | الدوري الألماني
مدرب بلجيكا: دي بروين لا يحتاج لجراحة ويقترب من المشاركة في يورو 2020 ساعة | يورو 2020
عضو إدارة الزمالك: النادي وجمهوره لهم الكثير عند ساسي.. عليه تقدير ذلك ساعة | ميركاتو
استبعاد جرينوود من قائمة إنجلترا النهائية.. وذا أثليتك: ساوثجيت لن يضم لينجارد ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 3 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 4 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا
قد ينال إعجابك