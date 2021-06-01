هازارد: سأقدم الكثير لـ ريال مدريد.. لن أرحل

شدد إدين هازارد لاعب ريال مدريد على تمسكه بالاستمرار مع الفريق ردا على تقارير زعمت أن النادي الإسباني يفكر في التخلي عن الجناح البلجيكي.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال هازارد (30 عاما) في مؤتمر صحفي:"لا أرى نفسي أرحل عن ريال مدريد. عقدي ممتد لثلاثة مواسم وحين أكون جاهزا بنسبة 100% سأمنح الكثير للفريق، أعرف ما علي فعله".

وواصل "أركز الآن على يورو 2020، بعد ذلك سأقدم أشياء عظيمة لريال مدريد. لم أكن محظوظا طوال الموسم، لطالما كنت لاعبا قويا حين أستمر في اللعب. أعرف أني قريب من الوصول لمستواي الأفضل وآمل ألا أصاب مرة أخرى. أمامي سنوات رائعة".

وعن رحيل المدرب زين الدين زيدان عن الفريق عقب نجم تشيلسي السابق "حزين لذلك، يعرف مدى حبي له. قضيت سنتين رائعتين معه. مدين له لأني لم أقدر على منحه الكثير".

بعد خروج ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كتبت ماركا وكذلك شبكة سكاي سبورتس أن النادي سيبيع هازارد.

فمنذ انتقال اللاعب في 2019 عانى من إصابات عديدة وشارك فقط في 43 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

ويستعد هازارد لقيادة بلده بلجيكا في يورو 2020 الذي سيواجه فيها الدنمارك وفنلندا وروسيا في المجموعة الثانية.