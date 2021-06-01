مجاهد: طلب الزمالك قد يجعله يخوض مباريات عديدة دون ساسي أو غيره

أوضح أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رده على طلب الزمالك بإقامة المباريات المؤجلة قبل آخر جولات من الدوري المصري الممتاز.

وشدد أن نهائي دوري أبطال إفريقيا لم يؤجل 10 أيام مثلما تردد، مشيرا إلى أن لقاء السوبر المصري سيجري بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال مجاهد عبر إذاعة أون سبورت صباح الثلاثاء:"حسين السيد (عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك) لم يبلغنا خلال الجلسة بما يتردد بأن الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري، نحن لا نلعب دورة رمضانية. نحاول أن نجنب الأندية بعض المشاكل خاصة في القيد الإفريقي وفيما يتعلق بانتقال لاعب إلى ناد خارج مصر. حاولنا إقناع الأندية بتحمل الضغط لننهي الموسم في أواخر أغسطس".

وأكمل "بالفعل حسين السيد طالب في الاجتماع بتكافؤ الفرص، وأكد أنه أمر ضروري للمسابقة، لذا أكدنا أن الجولات الخمس الأخيرة لن تلعب إلا بإقامة جميع مؤجلات الأهلي وبيراميدز".

وعن مطالبة الزمالك بالانتظار آخر 7 جولات لحين إنهاء الأهلي مؤجلاته أوضح "كان ردي أنه لابد من توازن بين تكافؤ الفرص والمصلحة العامة، لأن هناك جزءا من اللاعبين عقودهم تنتهي، وينتقلوا إلى دوريات مختلفة ومثلما تتصور أن مصلحتك التأخير لحين إقامة مؤجلات الأهلي، قد تجد نفسك تلعب أكبر عدد من المباريات بدون لاعب مثل فرجاني ساسي وغيره".

وتابع عن المؤجلات، قائلا: "بيراميدز لديه 4 مؤجلات وقد تزيد إلى 5 حال تأهله لنهائي الكونفدرالية نحاول أن تُلعب آخر 5 جولات خلال الفترة من 10 إلى 26 أغسطس اتفقنا أيضا على "لا يوجد تبديل في الجولات الثلاث الأخيرة وتقديم بعض المباريات" أي 5 جولات في 16 يوما، وآخر جولتين سيكون الفاصل الزمني بينهما 4 أيام، وقبلهما فاصل زمني 3 أو وضعنا سيناريوهين، أولهما ينتهي الدوري يوم 26 أغسطس والثاني إذا انتظرنا للأجندة الدولية في سبتمبر المقبل خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر بعدها أيام 10 و11 و12 سبتمبر ستلعب الأندية في بطولة إفريقيا للموسم الجديد لذا ينتهي الدوري حينها من 20 إلى 30 سبتمبر".

وعن تأثير المشاركة في أولمبياد طوكيو في يوليو المقبل: "إذا نافس المنتخب الأولمبي على ميدالية، سيمتد الموسم للنصف الثاني من شهر سبتمبر، لا أريد استباق الأمور ووضع جدول الدوري حتى لا يقال إن اتحاد الكرة لا يضع في حساباته تأهل الأهلي وبيراميدز لنهائي إفريقيا أو قدرة المنتخب الأولمبي على حصد ميدالية خلاف ذلك من الممكن أن ننهي الدوري والكأس في نهاية أغسطس الجدول معلن حتى الجولة 28، ولم يحصل عليه تعديل حتى الآن التعديل الوحيد بعد تأجيل مباراتي الأهلي ضد الترجي، من الوارد ترحيل مباراته في الجولة ليوم ما يتعلق بالجولة 29 يتم التنسيق مع شوقي غريب وجدول مبارياته".

وأكمل "من المفترض أن يسافر المنتخب إلى اليابان يوم 16، وننتظر موقف الأهلي ولاعبيه وموقفه من المباراة النهائية لدوري الأبطال وإمكانية كبيرة لاستدعاء حارس من الأهلي أو فريق آخر أو الاكتفاء بنجومه الحاليين من المرحلة السنية، الأهلي سيلعب أثناء الأولمبياد بموافقته وكذلك بيراميدز، وتحديد المباراتين حسب اللاعبين المختارين من أندية أخرى".

وأوضح " مثلا سيراميكا وأحمد ياسر ريان، ماذا عن أسوان والإنتاج والبنك الأهلي والمقاولون، بيراميدز لديه مؤجلات ضد الإنتاج والمقاولون والإسماعيلي، من يضم منهما لاعب بالمنتخب الأولمبي ستقام مباراته ضد الأهلي أو بيراميدز بعد يوم 31 يوليو، إجمالا "نحاول أن يكون الطرف الثاني للمباريات المؤجلة للأهلي أو بيراميدز لا يضم بين صفوفه لاعبين بالمنتخب الأولمبي".

وأضاف "السوبر المحلي كان مقررا له يوم 1 يوليو وكانت هناك محاولات لإقامته خارج مصر مثل السنوات السابقة، لكنه لم يكن مناسبا للرعاة، ورأينا من الأفضل تأجيله لأن الأمر يرتبط أيضا بالرعاية واستغلال أسبوع كامل لإقامة بعض مباريات الدوري. مباراة السوبر بعد نهاية الموسم".

ومن المفترض أن يلعب الأهلي، حامل لقبي الدوري وكأس مصر، ضد طلائع الجيش، وصيف النسخة الأخيرة من الكأس، في كأس السوبر المصري.

وواصل مجاهد "نهائي دوري الأبطال يوم 17 يوليو، وتواصلت مع كاف ولا جديد، وما يتردد حول تأجيله إلى 27 يوليو مجرد شائعات. المباراة الفاصلة لدوري الشباب؟ قبل نهائي كأس مصر يوم 12 يونيو ستقام المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 1999، إن لم نلعبها قبل هذا الموعد، سيتم تقييم الموقف".

وأردف "دوري المجموعتين؟ بالنسبة لي، لا يمكن تسليم المجلس الجديد (افتكاسة)، بل نجهز للموسم الجديد في وقت مبكر ليقام الدوري ذهابا وإيابا. من حق كل ناد اقتراح ما يراه وإبداء رأيه. الدوري الجديد سيجري من دورين. عدد الأجانب 5 لاعبين بشكل مفتوح لأن كل الأندية لا يكون متاحا لها نفس نوعية اللاعبين من شمال إفريقيا الموجودة في الأهلي والزمالك. القائمة 35 لاعبا منهم 5 لاعبين مواليد 99 و2000".

وأتم "خاطبنا الأندية مرتين لانتخاب رابطة الأندية، إذا أقيمت الانتخابات قبل بداية الموسم الجديد، يترك ملف تأسيس الرابطة للمجلس الجديد. احتمالات المد للجنة الحالية لاتحاد الكرة لفترة قصيرة واردة لمدة 15 يوما أو لمدة شهر، لأن الانتخابات الجديدة لابد أن تقام بعد الدورة الأولمبية وفقا للائحة، خلاف ذلك أمر يحدده الاتحاد الدولي. احتمالات ترشحي للانتخابات القادمة صفر".

ويرأس مجاهد لجنة ثلاثية مؤقتة تدير اتحاد الكرة لحين إجراء انتخابات جديدة.

وأبرز التحديات التي تواجه مجلس مجاهد هو موعد إنهاء الدوري، نظرا لضغط المباريات وتأجيل العديد منها بسبب الارتباطات القارية للأندية والتوقفات الدولية.

واجتمع اتحاد الكرة بممثلي أندية الدوري الممتاز يوم الإثنين لمناقشة كيفية إنهاء الدوري في أقرب وقت.