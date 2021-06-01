عاد إلى بيته.. برشلونة يضم إريك جارسيا

أعلن نادي برشلونة الإسباني صباح الثلاثاء تعاقده مع المدافع إريك جارسيا بعقد يمتد إلى 2026.

اريك جارسيا النادي : مانشستر سيتي برشلونة

وكشف النادي الكاتالوني أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 400 مليون يورو.

وانضم جارسيا (20 عاما) لبرشلونة دون مقابل بعدما انتهى عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبذلك يعود جارسيا، الذي سيشارك في يورو 2020 مع منتخب إسبانيا، إلى ناديه السابق الذي رحل عنه في 2017 وعمره 16 عاما.

ولم يكن جارسيا ضمن الأعمدة الأساسية في سيتي، شارك في 12 مباراة فقط في الموسم المنصرم.

انتدبه فريق الشباب في سيتي مقابل 1.7 مليون يورو من أكاديمية لا ماسيا في 2017.

ويلعب جارسيا في مركز قلب الدفاع ويجيد اللعب كظهير أيمن، شارك في 7 مباريات مع منتخب إسبانيا الأول منها آخر 3 لقاءات رسمية للفريق في شهر مارس الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ورغم عدم مشاركته كثيرا في الموسم المنصرم إلا أن لويس إنريكي مدرب إسبانيا قرر الاعتماد عليه في قائمة الفريق المشاركة في يورو 2020 التي تنطلق 11 يونيو المقبل.

وبذلك أصبح جارسيا ثاني صفقات برشلونة الصيفية بعدما انضم المهاجم المخضرم سيرخيو أجويرو للفريق بعقد يمتد إلى 2023.

ويسعى برشلونة لدعم صفوفه بقوة أملا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتوج برشلونة بكأس ملك إسبانيا فقط في الموسم المنصرم، جاء ثالثا في ترتيب الدوري وخرج من الدور ثمن النهائي في دوري الأبطال.