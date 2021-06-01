الزمالك: نرفض إلغاء الدوري.. ولا يوجد تكافؤ للفرص ولم نقل إن الزمالك سينسحب

قال حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك إن ناديه يرفض إلغاء الدوري للموسم الجاري.

وتحدث حسين السيد عبر قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "نرفض فكرة إلغاء الدوري ولكن أي مسابقة تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص".

وواصل "لا نرى أن هناك تكافؤ للفرص حتى الآن هناك منافس لي لعب 19 أسبوعا مقابل 25 أسبوعا أنا لعبتها وهناك منافسين آخرين لعبوا عدد أسابيع أقل".

وأكمل "لا أذكر أسماء أندية بالتحديد، الأمر لا يتعلق بناد واحد فقط والمسابقة ليست زمالك وأهلي فقط بل بها 18 ناديا، نرى من أجل تحقيق تكافؤ الفرص يجب وضع جدول يجعل الكل يخوض نفس عدد مبارياته".

وشدد حسين السيد "ما قلته قد نجد صعوبة بالغة في عدم القدرة على استكمال الدوري إلا مع خوض باقي الأندية لمؤجلاتها لم أذكر ناد بعينه".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ55 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ25.

فيما يأتي الأهلي ثانيا بـ40 نقطة بعدما خاض 19 مباراة.

وخاض بيراميدز 21 مباراة ويحتل المركز السادس بـ34 نقطة.