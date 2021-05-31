اتحاد السلة يرد على "تأخير سفر الزمالك بسبب المنافسات المحلية".. وموقف الفريق التونسي

نفى الاتحاد المصري لكرة السلة تسببه في تأخير سفر فريق الزمالك إلى بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA بسبب خوض المنافسات المحلية.

ونجح الزمالك في حصد لقب بطولة إفريقيا بعد التغلب على الاتحاد المنستيري في المباراة النهائية.

وأوضح اتحاد السلة عبر المركز الإعلامي "لعب الزمالك أخر مباراة في نصف نهائي كأس مصر ضد الأهلي يوم 28 أبريل وذلك بعد اتفاق ممثلي الأندية بالأغلبية وبحضور مدرب الزمالك".

وتابع "أقيم الاجتماع يوم 17 أبريل بعد التواصل بين الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي بشأن مواعيد المباريات المحلية".

وأضاف "لا صحة لما تردد بشأن إلزام الفرق بالسفر إلى رواندا في منتصف أبريل".

وأوضح "الاتحاد المنستيري الطرف الثاني في نهائي بطولة إفريقيا سافر إلى رواندا بعد نهائي كأس تونس الذي أقيم يوم 1 مايو أمام نادي الإفريقي".

وواصل "وفقا للجدول المرفق لنظام البطولة فإن جميع الفرق بدأت التدريبات الجماعية في وقت واحد وهو يوم 11 مايو بعد خوض تدريبات فردية من 8 لـ 10 من الشهر ذاته".

واختتم بيان المركز الإعلامي "رغم إنهاء الزمالك مشاركته المحلية يوم 28 أبريل إلا أن اللجنة المنظمة للبطولة تأخرت في موعد إرسال تذاكر سفر النادي إلى يوم 6 مايو بدلا من 4 من الشهر نفسه وهو ما قلل التدريبات الفردية والجماعية".