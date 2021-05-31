المصري يعلن إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وخصم 100 ألف جنيه الإثنين، 31 مايو 2021 - 23:45 كتب : أيمن عيد شعار النادي المصري المصري في الكأس نرشح لكم أخر الأخبار اتحاد السلة يرد على "تأخير سفر الزمالك بسبب المنافسات المحلية".. وموقف الفريق التونسي 21 دقيقة | رياضات أخرى المصري يعلن إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وخصم 100 ألف جنيه 28 دقيقة | مصر محمد مصيلحي: الدوري سيستكمل للنهاية.. وتحدثنا مع الأهلي بشأن عمار حمدي 37 دقيقة | الدوري المصري الأهلي لـ في الجول: نيدفيد ليس مصابا.. وهذا موعد عودة محمد محمود ساعة | الدوري المصري عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا مجاهد: الأهلي أكثر من تعرض لضغط المباريات في الدوري ساعة | الدوري المصري في الجول يكشف سبب غياب معلول عن مران تونس الأول 2 ساعة | مصر الإسماعيلي يرحب باستمرار بطولة الدوري.. ويطالب بتكافؤ الفرص بين الأندية 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي مجاهد: الأهلي أكثر من تعرض لضغط المباريات في الدوري مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل نهائي إفريقيا؟ غير صحيح.. والمباراة بحضور الجماهير الأهلي لـ في الجول: نيدفيد ليس مصابا.. وهذا موعد عودة محمد محمود في الجول يكشف سبب غياب معلول عن مران تونس الأول الأكثر مشاهدة 1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية أمس اليوم غدا كأس مصر (5) 2 أسـوان (4)2 المصري انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 0 الزرقا 2 كوكاكولا انتهت الدوري الأمريكي 0 سياتل ساوندرز 0 أوستن انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (صعيد) - الشرقية للدخان - قنا لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (صعيد) - مركز شباب سمسطا - الألومنيوم لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (صعيد) - طهطا - كيما أسوان لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (صعيد) - أسمنت أسيـوط - بترول أسيوط لم تبدأ 16:00 دوري الدرجة الثانية المصري (صعيد) - المنيا - سوهاج لم تبدأ 16:00 مباريات ودية - إنجلترا - النمسا لم تبدأ 21:00 مباريات ودية - هولندا - اسكتلندا لم تبدأ 20:45 مباريات ودية - فرنسا - ويلز لم تبدأ 21:05 مباريات ودية - ألمانيا - الدنمارك لم تبدأ 21:00 قد ينال إعجابك