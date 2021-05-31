المصري يعلن إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وخصم 100 ألف جنيه

الإثنين، 31 مايو 2021 - 23:45

كتب : أيمن عيد

شعار النادي المصري

المصري في الكأس
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد السلة يرد على "تأخير سفر الزمالك بسبب المنافسات المحلية".. وموقف الفريق التونسي 21 دقيقة | رياضات أخرى
المصري يعلن إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وخصم 100 ألف جنيه 28 دقيقة | مصر
محمد مصيلحي: الدوري سيستكمل للنهاية.. وتحدثنا مع الأهلي بشأن عمار حمدي 37 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي لـ في الجول: نيدفيد ليس مصابا.. وهذا موعد عودة محمد محمود ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مجاهد: الأهلي أكثر من تعرض لضغط المباريات في الدوري ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب غياب معلول عن مران تونس الأول 2 ساعة | مصر
الإسماعيلي يرحب باستمرار بطولة الدوري.. ويطالب بتكافؤ الفرص بين الأندية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك