محمد مصيلحي: الدوري سيستكمل للنهاية.. وتحدثنا مع الأهلي بشأن عمار حمدي

الإثنين، 31 مايو 2021 - 23:36

كتب : FilGoal

عمار حمدي وأليو ديانج - الاتحاد السكندري والأهلي

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على استكمال منافسة الدوري حتى النهاية هذا الموسم.

ويرى مصيلحي أن ما يعاني منه الدوري هذا الموسم يعود بسبب توابع الموسم الماضي.

وقال مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "ما نمر به خلال الفترة الحالية من ضغط المباريات توابع للموسم الماضي وأرى أننا سنعاني منه الموسم المقبل أيضا".

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وشدد "الدوري سيكتمل حتى نهايته هذا أمر مؤكد، أعتقد أنه سينتهي في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر سبتمبر".

وعن إمكانية اللعب وقت أولمبياد طوكيو أوضح "الأهلي والزمالك لديهم بدلاء لمن يشارك وقت الأولمبياد".

وتابع "لكن الاتحاد السكندري لديه محمد صبحي وعمار حمدي من الأساسيين في المنتخب الأولمبي وفريقنا لذلك من الصعب خوض مباريات في تلك الفترة".

وعن التجهيز للموسم المقبل كشف مصيلحي "لم يحدث حوار بشأن الموسم المقبل ولكن أرى أنه سيتأثر أيضا بسبب تأخر نهاية الموسم الجاري".

وبالحديث عن التجديد لعمار حمدي قال مصيلحي: "حدث حوار بيننا وبين الأهلي بشأن اللاعب وأبلغونا برغبتهم في عودته من الموسم المقبل".

وتابع "هناك ثلاثة أشهر على نهاية الموسم ربما يتم تغيير ذلك وبالتأكيد نتمنى استمراره ولو على سبيل الإعارة لموسم جديد".

واختتم مصيلحي تصريحاته "هناك عرض لضم لاعبين آخرين من الأهلي بعد نهاية الموسم لكن لم يتم التطرق لأسماء خلال الفترة الحالية".

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