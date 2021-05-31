الأهلي لـ في الجول: نيدفيد ليس مصابا.. وهذا موعد عودة محمد محمود

الإثنين، 31 مايو 2021 - 22:42

كتب : أحمد الخولي

كريم نيدفيد

قال محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي إن كريم وليد "نيدفيد" لاعب الفريق ليس مصابا وأنه لم يعد على قوة الجهاز الطبي.

محمد محمود

النادي : الأهلي

كريم نيدفيد

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث رئيس اللجنة الطبية لـFilGoal.com قائلا: "نيدفيد لم يعد على قوة الجهاز الطبي".

وأكمل "من الناحية الطبية هو جاهز للمشاركة في المباريات بنسبة 100% وقرار مشاركته هو قرار فني بحت".

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أما عن محمد محمود لاعب خط وسط الفريق والذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي فقال: "سيكون جاهزا للمشاركة بداية من الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل".

وأتم رئيس اللجنة الطبية في الأهلي حديثه "وبذلك لا يكون هناك لاعب في الأهلي لديه ملف طبي علاجي في الأهلي".

وكان أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي قال في وقت سابق إن محمد محمود يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وسيكون متاحا للمشاركة في المران بعد عودة بعثة الفريق الأحمر من قطر بأسبوع.

وتعرض اللاعب الشاب لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي في كلتى قدميه منذ ذلك الوقت ليغيب عن الأهلي لفترة طويلة.

الأهلي كريم نيدفيد محمد محمود
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