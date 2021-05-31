مجاهد: الأهلي أكثر من تعرض لضغط المباريات في الدوري

يرى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شؤون اتحاد الكرة أن الدوري المصري الموسم الحالي سينتهي بشكل مبدئي في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وقال مجاهد عبر قناة المحور: "الدوري سوف يستكمل وفي الظروف العادية المسابقة ستنتهي يوم 26 أو 27 أغسطس وإذا حدث تأخر في مباريات كأس مصر ستنتهي بعد فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر".

وأضاف "كل الأندية تعرضت لضغط مباريات ولكن الأهلي أكثر فريق مر بضغط المباريات وخلال شهر أبريل كان يلعب كل 3 أيام بالإضافة إلى مباريات إفريقيا، والزمالك تعرض للضغط في 4 مباريات فقط ".

وواصل "بيراميدز أيضا يعاني من ضغط المباريات بسبب الكونفدرالية وهذا أمر طبيعي بسبب ظروف مشاركة الفرق في بطولات إفريقيا".

وأكمل "آخر 5 جولات في الدوري المصري سيتم ضغط كل فرق المسابقة".

وأتم تصريحاته "الموسم المقبل قد يبدأ نهاية سبتمبر وهذا يمنحنا فرصة لإقامة الدوري بشكل طبيعي وإنهاء المسابقة في وقت مبكر".

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