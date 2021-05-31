مجاهد: الأهلي أكثر من تعرض لضغط المباريات في الدوري

الإثنين، 31 مايو 2021 - 22:19

كتب : FilGoal

أحمد مجاهد

يرى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شؤون اتحاد الكرة أن الدوري المصري الموسم الحالي سينتهي بشكل مبدئي في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وقال مجاهد عبر قناة المحور: "الدوري سوف يستكمل وفي الظروف العادية المسابقة ستنتهي يوم 26 أو 27 أغسطس وإذا حدث تأخر في مباريات كأس مصر ستنتهي بعد فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر".

وأضاف "كل الأندية تعرضت لضغط مباريات ولكن الأهلي أكثر فريق مر بضغط المباريات وخلال شهر أبريل كان يلعب كل 3 أيام بالإضافة إلى مباريات إفريقيا، والزمالك تعرض للضغط في 4 مباريات فقط ".

أخبار متعلقة
مجاهد: لا احتمالية لإلغاء الدوري.. ولهذا لم يطلب البدري إقامة معسكرا للمنتخب مجاهد: الأندية رفضت استمرار الدوري أثناء توقف يونيو الدولي مجاهد: عقوبة عامل غرفة ملابس الاتحاد قليلة.. وسيف جعفر لم يُعاقَب في مباراة ناشئين

وواصل "بيراميدز أيضا يعاني من ضغط المباريات بسبب الكونفدرالية وهذا أمر طبيعي بسبب ظروف مشاركة الفرق في بطولات إفريقيا".

وأكمل "آخر 5 جولات في الدوري المصري سيتم ضغط كل فرق المسابقة".

وأتم تصريحاته "الموسم المقبل قد يبدأ نهاية سبتمبر وهذا يمنحنا فرصة لإقامة الدوري بشكل طبيعي وإنهاء المسابقة في وقت مبكر".

الأهلي الزمالك الدوري المصري أحمد مجاهد
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي لـ في الجول: نيدفيد ليس مصابا.. وهذا موعد عودة محمد محمود 8 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف يبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 9 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مجاهد: الأهلي أكثر من تعرض لضغط المباريات في الدوري 31 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب غياب معلول عن مران تونس الأول 37 دقيقة | مصر
الإسماعيلي يرحب باستمرار بطولة الدوري.. ويطالب بتكافؤ الفرص بين الأندية 41 دقيقة | الدوري المصري
وائل جمعة: الأهلي يسير بشكل جيد على مستوى النتائج والأداء غير مرضي.. وريان يستحق العودة 51 دقيقة | الدوري المصري
طريق الزمالك - أسوان يقلب الطاولة على المصري ويفوز بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي الكأس 53 دقيقة | مصر
عبد الحفيظ: ليس منطقيا معاقبة الأهلي لاستمراره في إفريقيا.. وشخصيا لا أفضل دوري المجموعتين 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك