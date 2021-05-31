في الجول يكشف سبب غياب معلول عن مران تونس الأول

الإثنين، 31 مايو 2021 - 22:13

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الإثنين صورة لمران نسور قرطاج والذي شارك فيه فرجاني ساسي وغاب عنه علي معلول وسيف الدين الجزيري.

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس

الزمالك أعلن في وقت سابق أن الجزيري سيسافر إلى تونس غدا الثلاثاء للانضمام للمعسكر ليظل السؤال لماذا لم يشترك معلول؟

وحسبما علم FilGoal.com فإن معلول حصل على راحة إضافية قبل الانخراط في معسكر نسور قرطاج بعدما لم يحصل على راحة في ظل سفره مع الأهلي لجنوب إفريقيا لملاقاة ماميلودي صنداونز ثم قطر لملاقاة نهضة بركان.

أخبار متعلقة
وائل جمعة: الأهلي يسير بشكل جيد على مستوى النتائج والأداء غير مرضي.. وريان يستحق العودة عبد الحفيظ: ليس منطقيا معاقبة الأهلي لاستمراره في إفريقيا.. وشخصيا لا أفضل دوري المجموعتين وكيلا بانون لـ في الجول: سيسافر إلى المغرب الثلاثاء.. وهذا موعد عودته لـ الأهلي

وبناء عليه تقرر أن يسافر معلول إلى تونس غدا الثلاثاء من أجل الانخراط في معسكر تونس.

وكان معلول شارك في 45 دقيقة ضد نهضة بركان بعدما غاب لعدة أشعر بعد الإصابة التي تعرض لها في شهر فبراير الماضي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يخوض معسكر منتخب تونس ثلاث مباريات ودية أمام الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي.

معلول تونس
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي لـ في الجول: نيدفيد ليس مصابا.. وهذا موعد عودة محمد محمود للمباريات 7 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف يبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مجاهد: الأهلي أكثر من تعرض لضغط المباريات في الدوري 29 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب غياب معلول عن مران تونس الأول 36 دقيقة | مصر
الإسماعيلي يرحب باستمرار بطولة الدوري.. ويطالب بتكافؤ الفرص بين الأندية 40 دقيقة | الدوري المصري
وائل جمعة: الأهلي يسير بشكل جيد على مستوى النتائج والأداء غير مرضي.. وريان يستحق العودة 49 دقيقة | الدوري المصري
طريق الزمالك - أسوان يقلب الطاولة على المصري ويفوز بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي الكأس 51 دقيقة | مصر
عبد الحفيظ: ليس منطقيا معاقبة الأهلي لاستمراره في إفريقيا.. وشخصيا لا أفضل دوري المجموعتين 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك