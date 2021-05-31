في الجول يكشف سبب غياب معلول عن مران تونس الأول

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الإثنين صورة لمران نسور قرطاج والذي شارك فيه فرجاني ساسي وغاب عنه علي معلول وسيف الدين الجزيري.

علي معلول النادي : الأهلي تونس

الزمالك أعلن في وقت سابق أن الجزيري سيسافر إلى تونس غدا الثلاثاء للانضمام للمعسكر ليظل السؤال لماذا لم يشترك معلول؟

وحسبما علم FilGoal.com فإن معلول حصل على راحة إضافية قبل الانخراط في معسكر نسور قرطاج بعدما لم يحصل على راحة في ظل سفره مع الأهلي لجنوب إفريقيا لملاقاة ماميلودي صنداونز ثم قطر لملاقاة نهضة بركان.

وبناء عليه تقرر أن يسافر معلول إلى تونس غدا الثلاثاء من أجل الانخراط في معسكر تونس.

وكان معلول شارك في 45 دقيقة ضد نهضة بركان بعدما غاب لعدة أشعر بعد الإصابة التي تعرض لها في شهر فبراير الماضي ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يخوض معسكر منتخب تونس ثلاث مباريات ودية أمام الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي.