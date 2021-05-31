الإسماعيلي يرحب باستمرار بطولة الدوري.. ويطالب بتكافؤ الفرص بين الأندية

رحب محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي ممثلا عن النادي باستمرار مسابقة الدوري.

واجتمع اتحاد الكرة مع ممثلي أندية الدوري لمناقشة المرحلة المقبلة قبل الإعلان عن جدول الفترة القادمة.

وقال إبراهيم للصحفيين: "يرحب الإسماعيلي باستمرار مسابقة الدوري وإنهائها".

وتابع "لابد من ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وأضاف "يجب توحيد مواعيد الراحة بين المباريات لمختلف الأندية".

ويأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد خصم 3 نقاط.

وخاض الإسماعيلي 24 مباراة هذا الموسم في مسابقة الدوري ويتبقى له 10 مباريات.

ويقدم الإسماعيلي مستوى مميز تحت قيادة إيهاب جلال منذ قدومه في شهر أبريل.

وخاض الإسماعيلي تحت قيادة إيهاب 9 مباريات فاز في ستة وخسر ثلاث مباريات.

وكانت الخسارة أمام الزمالك وتوديع كأس مصر من ربع النهائي واحدة من المباريات الثلاثة التي خسرها إيهاب جلال.