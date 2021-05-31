الإسماعيلي يرحب باستمرار بطولة الدوري.. ويطالب بتكافؤ الفرص بين الأندية

الإثنين، 31 مايو 2021 - 22:09

كتب : ياسر الشريف

حمزة المثلوثي وأحمد مدبولي - الزمالك والإسماعيلي

رحب محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي ممثلا عن النادي باستمرار مسابقة الدوري.

واجتمع اتحاد الكرة مع ممثلي أندية الدوري لمناقشة المرحلة المقبلة قبل الإعلان عن جدول الفترة القادمة.

وقال إبراهيم للصحفيين: "يرحب الإسماعيلي باستمرار مسابقة الدوري وإنهائها".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي: لا نرحب بخوض أي مباراة ضد منافس يعاني من غيابات كثيرة بسبب الكورونا مدرب الإسماعيلي: فترة التوقف فرصة للاعبين للحصول على راحة الإسماعيلي لـ في الجول: نشعر بالارتياح لتأجيل لقاء بيراميدز.. نحن أكثر من تعرض لضغط المباريات تأجيل مباراة الزمالك وأسوان 24 ساعة.. ولقاء بيراميدز ضد الإسماعيلي لموعد يحدد لاحقا

وتابع "لابد من ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وأضاف "يجب توحيد مواعيد الراحة بين المباريات لمختلف الأندية".

ويأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد خصم 3 نقاط.

وخاض الإسماعيلي 24 مباراة هذا الموسم في مسابقة الدوري ويتبقى له 10 مباريات.

ويقدم الإسماعيلي مستوى مميز تحت قيادة إيهاب جلال منذ قدومه في شهر أبريل.

وخاض الإسماعيلي تحت قيادة إيهاب 9 مباريات فاز في ستة وخسر ثلاث مباريات.

وكانت الخسارة أمام الزمالك وتوديع كأس مصر من ربع النهائي واحدة من المباريات الثلاثة التي خسرها إيهاب جلال.

الدوري المصري الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي لـ في الجول: نيدفيد ليس مصابا.. وهذا موعد عودة محمد محمود 8 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف يبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 9 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مجاهد: الأهلي أكثر من تعرض لضغط المباريات في الدوري 30 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب غياب معلول عن مران تونس الأول 37 دقيقة | مصر
الإسماعيلي يرحب باستمرار بطولة الدوري.. ويطالب بتكافؤ الفرص بين الأندية 41 دقيقة | الدوري المصري
وائل جمعة: الأهلي يسير بشكل جيد على مستوى النتائج والأداء غير مرضي.. وريان يستحق العودة 50 دقيقة | الدوري المصري
طريق الزمالك - أسوان يقلب الطاولة على المصري ويفوز بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي الكأس 52 دقيقة | مصر
عبد الحفيظ: ليس منطقيا معاقبة الأهلي لاستمراره في إفريقيا.. وشخصيا لا أفضل دوري المجموعتين 55 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك