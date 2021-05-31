وائل جمعة: الأهلي يسير بشكل جيد على مستوى النتائج والأداء غير مرضي.. وريان يستحق العودة

أشاد وائل جمعة بنتائج الأهلي في الفترة الأخيرة وتحقيق البطولات وطالب بعودة أحمد ياسر ريان لهجوم الفريق من الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد حقق تحت قيادة بيتسو موسيماني ألقاب دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والسوبر الإفريقي.

وقال وائل جمعة عبر إذاعة نجوم إف إم: "الأهلي في الفترة الأخيرة يسير بشكل جيد على مستوى النتائج والبطولات".

وتابع "لكن الأداء غير مرضي بعض الشيء خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف جمعة "أرى أن موسيماني محظوظ بالتواجد داخل الأهلي، لديه أمور كثيرة يجب تطويرها في الفترة المقبلة".

وشدد مدافع الأهلي السابق "جميع الآراء اتفقت على نجاحه، الأداء سيتحسن الفترة المقبلة وكان مهتزا بسبب ضغط المباريات".

وأوضح "يجب أن يتوفر للمدير الفني فترة إعداد جيدة وأن يختار لاعبيه بنفسه".

وكشف "أرى أن الأهلي يحتاج إلى رأس حربة وصانع ألعاب وظهير أيمن، وأحمد ياسر ريان يستحق العودة بعد تألقه مع سيراميكا كليوباترا".

واختتم وائل جمعة تصريحاته بالحديث عن انتخابات اتحاد الكرة "لن أترشح مجددا كانت غلطة وندمان عليها".