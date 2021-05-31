طريق الزمالك - أسوان يقلب الطاولة على المصري ويفوز بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي الكأس

تأهل نادي أسوان إلى نصف نهائي كأس مصر بعد التغلب على المصري في ربع نهائي البطولة، في المباراة التي جمعتهما في استاد الإسكندرية.

ونجح أسوان في تحقيق عودة رائعة أمام المصري بعدما تأخر بهدفين ليحقق التعادل وتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح فاز أسوان بنتيجة 5-4، ليتأهل لنصف النهائي منتظرا الفائز من مواجهة الزمالك ومصر للمقاصة.

وصف المباراة

تقدم المصري في الدقيقة 18 بهدف سجله أحمد الصغيري مدافع أسوان بالخطأ في مرماه بعد عرضية من كريم العراقي.

ثم أضاف إسلام صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 49 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

لكن أسوان نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 88 عن طريق عمرو رضا الذي أرسل عرضية أرضية من خارج منطقة الجزاء غالطت الحارس وذهبت إلى الشباك.

وفي الوقت القاتل سجل أشرف مجدي هدف التعادل لأسوان بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 93.

لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد أي تغيير في النتيجة، ويحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل لأسوان كل من عمرو رضا ومحمد جابر ميدو وأحمد الصغيري وصلاح الدين يحيى وعمرو الحلواني.

بينما سجل للمصري كل من عبد اللطيف جريندو وعمرو موسى وأحمد شديد قناوي ومحمد عنتر.

وأهدر ركلة المصري الوحيدة أوستن أموتو.