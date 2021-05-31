طبيب الزمالك يتحدث عن موقف المصابين الخمسة وموعد عودتهم

الإثنين، 31 مايو 2021 - 20:57

كتب : إبراهيم رمضان

محمود علاء مع الزمالك أمام إنبي

تحدث محمد أسامة طبيب الزمالك عن حالة الخمسة مصابين في صفوف الفريق الأبيض وموعد عودتهم للمشاركة في المران.

وأضاف في حديثه عبر قناة الزمالك التليفزيونية اليوم الإثنين قائلا: "هناك تحسن في حالة محمود علاء عقب تعافيه من المزق في العضلة الضامة وسيعود للمران الجماعي عقب خمسة أيام".

وواصل "عبد الله جمعة خاض برنامج تأهيلي خلال الفترة الأخيرة وسيكون لائق للمشاركة في المران عقب العودة من الراحة يوم السبت المقبل".

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وعن حازم إمام قال: "لقد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية ضد الإسماعيلي وفضلت عدم المجازفة به ضد الجونة وسيخضع اليوم لفحوصات وأشعة للوقوف على حالته بشكل أدق".

أما عن حميد أحداد فأوضح طبيب الزمالك "سيخضع للكشف اليوم من أجل الاطمئنان على حالته بعد استدعائه من الاتحاد المغربي، ولكنه يشعر بتحسن كبير وسيتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة".

وأكمل محمد أسامة حديثه وتلك المرة عن الظهير الأيسر للفريق محمد عبد الشافي وقال: "سيخضع لفحوصات إضافية لمعرفة موقفه من الغياب عن الفريق بعد إصابته في عضلة السمانة".

وأتم "متفائل بعودة كل المصابين خلال الفترة المقبلة بعد فترة التوقف الدولي".

وينتهي التوقف الدولي في منتصف شهر يونيو المقبل.

الزمالك محمود علاء حازم إمام
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