إعادة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الصالات

الإثنين، 31 مايو 2021 - 20:34

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة الصالات في أمم إفريقيا 2020

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد الشكر للجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر لكرة الصالات.

وقرر الاتحاد المصري إعادة تشكيل الجهاز الفني والإداري للفريق والذي أصبح يتكون من.

تامر إسماعيل مديرا للمنتخب، وهشام صالح مديرًا فنيًا وسامح صالح مدربًا وعمرو سلمان إداريًا.

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وخسر منتخب مصر البطولة العربية للصالات التي استضافتها مصر، بعد الهزيمة في النهائي أمام المغرب برباعية دون رد.

وكان منتخب مصر فاز على كل من موريتانيا والبحرين وتعادل مع الكويت في دور المجموعات.

قبل أن يهزم الإمارات في نصف النهائي ويتأهل لمواجهة المغرب في النهائي.

منتخب مصر لكرة الصالات
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