الأمير عبد العزيز بن تركي يشكر اتحاد الكرة على استضافة كأس العرب ويهنئه بتتويج الأهلي

تلقى المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة شكر من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على استضافة بطولة كأس العرب لكرة الصالات التي أقيمت في مصر مؤخرا.

وقال رئيس الاتحاد العربي في رسالته:

"المهندس أحمد مجاهد .. رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، سررنا بحسن وكرم استضافة الاتحاد المصري لكرة القدم لكأس العرب لكرة الصالات التي أقيمت مؤخرا في جمهورية مصر العربية مثمنا جهودكم المبذولة ومتمنيًا لكم المزيد من النجاح والتوفيق وللاتحاد المصري التقدم والازدهار.. ولسعادتكم خالص تحياتي".

كما أرسل برسالة تهنئة لأحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري بمناسبة فوز النادي الأهلي المصري بكأس السوبر الأفريقي جاء فيها:

"نهنئكم بتتويج النادي الأهلي بكأس السوبر الافريقي 2021 الذي أقيم بدولة قطر الشقيقة، وإنه ليسعدني بهذه المناسبة أن أبعث لكم صادق التهاني على هذا الإنجاز والمستوى الفني الرفيع الذي وصل إليه النادي الأهلي، متمنين لكم وللكرة المصرية مزيدا من النجاح والازدهار".

وفاز الأهلي على نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي الذي أقيم في قطر قبل أيام.