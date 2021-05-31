تقرير: استدعاء بدر بانون لمنتخب المغرب للمحليين.. والمدرب يفكر في منحه شارة القيادة

ذكرت صحيفة "المنتخب المغربية" عن رغبة الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين في استدعاء بدر بانون مدافع الأهلي للمنتخب.

وقالت الصحيفة إن عموتة سيستدعي بانون لمنتخب المغرب للمحليين، ليشارك في المعسكر التدريبي الذي ينطلق يوم 3 يونيو.

وأضافت الصحيفة أن الحسين عموتة سيمنح بدر بانون شارة قيادة منتخب المغرب للمحليين، الذي فاز معه بلقب بطولة إفريقيا للمحليين في النسخة قبل الماضية.

يأتي ذلك ضمن خطة منتخب المغرب للمحليين للاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في قطر في يناير المقبل.

وقرر منتخب المغرب المشاركة في بطولة كأس العرب في قطر بمنتخب المحليين والمحترفين في قارة إفريقيا، وذلك نظرا لصعوبة استدعاء نجوم المنتخب الأول للمشاركة في البطولة.

ويلعب منتخب المغرب في البطولة ضمن مجموعة تضم السعودية، والفائز من الأردن وجنوب السودان، والفائز من فلسطين وجزر القمر.