تقرير: استدعاء بدر بانون لمنتخب المغرب للمحليين.. والمدرب يفكر في منحه شارة القيادة

الإثنين، 31 مايو 2021 - 19:24

كتب : FilGoal

بدر بانون

ذكرت صحيفة "المنتخب المغربية" عن رغبة الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين في استدعاء بدر بانون مدافع الأهلي للمنتخب.

وقالت الصحيفة إن عموتة سيستدعي بانون لمنتخب المغرب للمحليين، ليشارك في المعسكر التدريبي الذي ينطلق يوم 3 يونيو.

وأضافت الصحيفة أن الحسين عموتة سيمنح بدر بانون شارة قيادة منتخب المغرب للمحليين، الذي فاز معه بلقب بطولة إفريقيا للمحليين في النسخة قبل الماضية.

أخبار متعلقة
تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر عبد الحفيظ بعد اجتماع اتحاد الكرة: الأهلي لن يغرد خارج السرب.. لا شيء يستدعي إلغاء الدوري الأهلي يهنئ الزمالك بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للسلة

يأتي ذلك ضمن خطة منتخب المغرب للمحليين للاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في قطر في يناير المقبل.

وقرر منتخب المغرب المشاركة في بطولة كأس العرب في قطر بمنتخب المحليين والمحترفين في قارة إفريقيا، وذلك نظرا لصعوبة استدعاء نجوم المنتخب الأول للمشاركة في البطولة.

ويلعب منتخب المغرب في البطولة ضمن مجموعة تضم السعودية، والفائز من الأردن وجنوب السودان، والفائز من فلسطين وجزر القمر.

الأهلي بدر بانون منتخب المغرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
غياب العرب.. تعرف على قائمة الموسم في أبطال أوروبا 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: استدعاء بدر بانون لمنتخب المغرب للمحليين.. والمدرب يفكر في منحه شارة القيادة 41 دقيقة | مصر
سلة - هودج لـ في الجول: التتويج بجائزة الأفضل حدث خاص لي.. والثلاثي الجديد دعمنا جيدا 41 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة كأس مصر - أسوان (0)-(1) المصري ساعة | الدوري المصري
أجويرو: مبابي أفضل مهاجم في العالم إن استثنينا ميسي.. وأسلوبي تغير كثيرا 2 ساعة | الدوري الإسباني
سلة - دياباتيه لـ في الجول: لا أطيق الانتظار لرؤية جماهير الزمالك في مصر 2 ساعة | رياضات أخرى
زيدان الذي لا نعرفه 2 ساعة | الدوري الإسباني
سلة – مهاب ياسر لـ في الجول: أتمنى اللعب في NBA خلال عامين.. وأوجستي غير شكل الزمالك 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك