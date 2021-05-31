سلة - هودج لـ في الجول: التتويج بجائزة الأفضل حدث خاص لي.. والثلاثي الجديد دعمنا جيدا

الإثنين، 31 مايو 2021 - 19:23

كتب : محمد سمير

والتر هودج - لاعب سلة الزمالك

يرى والتر هودج محترف الزمالك أن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا MVP يمثل حدثا خاصا بالنسبة له خاصة أن البطولة تقام لأول مرة تحت رعاية NBA.

وساهم هودج في تتويج الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز على اتحاد المنستير التونسي في المباراة النهائية.

ولا يعتبر هودج تتويجه بالجائزة مفاجأة كبيرة بالنسبة له لأنه كان يعمل دوره داخل الملعب ليساهم في فوز الفريق.

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وقال هودج لـ FilGoal.com: "بالنسبة لي كنت أعمل دوري في الملعب منذ أول مباراة وهدفي هو مساعدة الفريق وأن ننجح في التتويج بنهاية الأمر وهو ما حدث".

وأضاف "بالتأكيد ذلك التتويج أمر خاص جدا بالنسبة لي خاصة أنها أول بطولة تحت رعاية NBA، لم تكن مفاجأة لي لأني كنت أقدم أقصى ما لدي في كل مباراة".

وكان هودج قد تم اختياره في فريق البطولة لأفضل 5 لاعبين وبجانبه أنس أسامة لاعب الزمالك.

وكشف هودج "شعرت بدعم الجماهير منذ البداية، تلقيت الكثير من الرسائل لتحفيزنا وكنا سعداء جدا بذلك".

وشدد "رسائل الجماهير كان لها دورا كبيرا في تحفيزنا لتقديم أفضل ما لدينا، والآن انتظر العودة لرؤيتهم في المطار".

وعن علاقته بلاعبي الزمالك أوضح "أنا قريب من جميع اللاعبين ولدي علاقة جيدة معهم، ولكن إن ربما يكون أقربهم لي أنس أسامة ومصطفى كيجو".

وبالحديث عن الدعم بلاعبين جدد قال: "الثلاثي المنضم إلينا قدموا دعما كبيرا للفريق وأدوا بطريقة رائعة طوال البطولة".

وكان الزمالك قد ضم كل من سليماني دياباتيه ومايكل فاكوندي وإيلونو لتدعيم قائمة الفريق قبل بطولة إفريقيا.

وتابع "شاهدتم المباراة النهائية، كانوا رائعين وساهموا بشكل كبير في تتويجنا، أنا هنا مع الفريق منذ ستة أشهر لكنهم قدموا قبل انطلاق البطولة فقط".

واختتم هودج تصريحاته "أرى أنهم قدموا مستوى رائع طوال البطولة، وأيضا خارج الملعب أصبحوا أصدقاء بالنسبة لي".

كرة سلة الزمالك والتر هودج
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