مباشر كأس مصر - أسوان (2)-(2) المصري.. الوقت الإضافي
الإثنين، 31 مايو 2021 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان ضد المصري في دور الـ8 لكأس مصر والتي تقام في استاد الإسكندرية.
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انطلاق الوقت الإضافي
نهاية المباراة بالتعادل 2-2 والذهاب للوقت الإضافي
ق 94: جوووووووول أشرف مجدي يسجل التعادل لأسوان
ق 89: جوووووووول أسوان والهدف الأول عن طريق عمرو رضا
ق 49: جووووووول إسلام صلاح والثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بهدف دون رد
ق 18: جوووووووووول أول للمصري عن طريق أحمد الصغيري مدافع أسوان بالخطأ في مرماه بعد عرضية من كريم العراقي
انطلاق المباراة
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