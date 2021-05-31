انتهت كأس مصر - أسوان (2)-(2) المصري.. الأزرق يتأهل بركلات الترجيح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان ضد المصري في دور الـ8 لكأس مصر والتي تقام في استاد الإسكندرية.

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نهاية المباراة بفوز أسوان بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح

انطلاق الوقت الإضافي

نهاية المباراة بالتعادل 2-2 والذهاب للوقت الإضافي

ق 94: جوووووووول أشرف مجدي يسجل التعادل لأسوان

ق 89: جوووووووول أسوان والهدف الأول عن طريق عمرو رضا

ق 49: جووووووول إسلام صلاح والثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بهدف دون رد

ق 18: جوووووووووول أول للمصري عن طريق أحمد الصغيري مدافع أسوان بالخطأ في مرماه بعد عرضية من كريم العراقي

انطلاق المباراة