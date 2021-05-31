أجويرو: مبابي أفضل مهاجم في العالم إن استثنينا ميسي.. وأسلوبي تغير كثيرا

قال سيرجيو أجويرو الوافد الجديد على صفوف برشلونة إن كيليان لاعب باريس سان جيرمان هو أفضل مهاجم في العالم إن استثنى ليونيل ميسي قائد البلوجرانا من الاختيارات.

سيرخيو أجويرو النادي : برشلونة برشلونة

وأعلن برشلونة ضمه لأجويرو في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر سيتي بعقد يمتد لعامين.

وتحدث أجويرو لقناة برشلونة التليفزيونية في تصريحات مقتضبة قبل حفل استقباله قائلا: "أعتقد أنني اتخذت القرار الصائب بالانتقال إلى برشلونة".

وواصل المهاجم الأرجنتيني "هذه خطوة للامام في مسيرتي وأتمنى أن أساعد برشلونة على الفوز بالمزيد من البطولات".

وأضاف أجويرو "أقول لكل مشجعي برشلونة إنني سأبذل كل ما لدي لمساعدة الفريق وأتمنى أن يستمتع الجميع بطريقتي في اللعب".

وأكمل صاحب الـ32 عاما حديثه "لقد تغيرت كثيرا فعندما انتقلت إلى أوروبا عن طريق أتليتكو مدريد كان عمري 18 عاما ثم انتقلت للدوري الإنجليزي وها أنا الأن في برشلونة وبكل تأكيد أسلوبي تغير".

قبل أن يستدرك "لكنني أملك أفكار تمكنني من اللعب مع برشلونة وسوف أساعد زملائي بالخبرات التي أمتلكها".

وعن أفضل مهاجم في العالم حاليا قال: "مبابي، بالتأكيد إن استثنينا ميسي من الاختيارات، فميسي سيبقى أفضل لاعب في التاريخ".

وأتم أجويرو حديثه "أعرف ميسي منذ فترة طويلة وما رأيته منه غير اعتيادي وأقول عنه دائما إنه استثنائي وهذا ما أظهره للعالم أجمع".