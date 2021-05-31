سلة - دياباتيه لـ في الجول: لا أطيق الانتظار لرؤية جماهير الزمالك في مصر

أعرب الإيفواري سليماني دياباتيه لاعب الزمالك خلال بطولة إفريقيا للأندية عن سعادته للتتويج بالكأس في إنجاز تاريخي.

وضم الزمالك ثلاثة لاعبين جدد للفريق خلال بطولة إفريقيا ومن بينهم الإيفواري دياباتيه الذي تألق بشكل خاص في المباراة النهائية.

ونجح الزمالك في تحقيق لقب بطولة إفريقيا لكرة السلة والمقامة لأول مرة تحت رعاية NBA بعد التغلب على اتحاد المنستير التونسي في النهائي.

وقال دياباتيه لـ FilGoal.com: "شعور رائع جدا أن تكون بطلا لإفريقيا مع فريق الزمالك، وهو إنجاز كبير".

وأضاف النجم الإيفواري "كنت أعلم أن قدومي لمسابقة قصيرة ولم يكن هناك وقت للتفكير بالنسبة للتأقلم".

وعن عدم رضاه عن مستواه في المباراة الأولى كشف "بالفعل لم أكن سعيدا بما قدمته في المباراة الافتتاحية لنا في البطولة".

وتابع "ولكن بسبب ذلك شاهدت تلك المباراة مجددا وحاولت استخدامها كحافز للمباريات التالية، والآن حققنا اللقب".

ووقع الاختيار على سليماني دياباتيه ضمن أفضل 10 لاعبين في إفريقيا خلال القرن، والآن حقق لقب بطولة إفريقيا المقامة لأول مرة تحت رعاية NBA.

وعن طموحاته المقبلة قال دياباتيه: "سعيد بما حققته وهدفي التالي هو التتويج ببطولة إفريقيا مع منتخب كوت ديفوار".

وبالحديث عن دعم الجماهير لهم في مواقع التواصل الاجتماعي كشف دياباتيه "في الحقيقة أنا لست متواجد على مواقع التواصل، لكن كل أعضاء الفريق أظهروا لي كيف كان دعم الجماهير".

وتابع "كانوا متحمسين جدا، لذلك منحنا هذا المزيد من الطاقة داخل الملعب من أجل الفوز بالكأس".

واختتم تصريحاته "الآن لا أطيق الانتظار لرؤية جماهير الزمالك في مصر".