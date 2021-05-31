سلة – مهاب ياسر لـ في الجول: أتمنى اللعب في NBA خلال عامين.. وأوجستي غير شكل الزمالك

يتمنى مهاب ياسر لاعب فريق كرة السلة بالزمالك أن يستطيع اللعب في الدوري الأمريكي للمحترفين NBA خلال عام أو عامين.

وتوج الزمالك بلقب بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة والمقامة تحت رعاية NBA لأول مرة بعد التغلب على الاتحاد المنستيري التونسي في النهائي.

فكيف نجح الزمالك في التغلب على الصعوبات للتتويج باللقب الإفريقي؟ وما هي طموحاته المقبلة؟ مهاب ياسر يجيب.

وتحدث مهاب ياسر لـFilGoal.com قائلا: "كنا نركز على كل مباراة على حدى، وكنا نعمل دائما على تصحيح الأخطاء".

وعن كيف كان مستواه يرتفع مع كل مباراة خلال البطولة أجاب "أهم شيء أن يثق المدير الفني فيك وأن تثق أنت في نفسك وهذه من مميزاتي، الكل دعمني في الفريق سواء زملائي اللاعبين أو الجهاز الفني".

وأكمل "طموحي مرتفع وكنت أريد أن أصبح من أفضل اللاعبين في البطولة وأن أساعد فريقي قبل كل شيء، بالطبع إحساس مختلف عندما يشيد الجميع بك".

وأردف لاعب الزمالك "كنت أتدرب بشكل منفرد 5 أيام في الأسبوع لمدة ساعات في اليوم أثناء فترة الحجر الصحفي حتى لا تنخفض لياقتي البدنية، واجتهادي كان له نتيجة في النهاية".

وبسؤاله هل سنراه يوما في أحد الدوريات الأوروبية قال: "أتمنى ذلك، أتمنى أن أقدم شيئا لبلدي كذل وأريد اللعب في الدوريات الكبرى وبالتحديد NBA وأتمنى حدوث ذلك خلال عام أو عامين".

وعن كيف تعامل الزمالك مع الظروف الصعبة التي مر بها خلال البطولة أجاب "كانت فترة صعبة جدا فقد ظللنا في حجر صحي لأربعة أو خمسة أيام، ولكن الفريق الذي يريد الفوز باللقب يستطيع التغلب على أي شيء يواجهه".

وأوضح مهاب ياسر "كنا نجتمع سويا ونصحح الأخطاء ونتحدث عن أننا يجب أن نفعل كل شيء للفوز باللقب".

وبسؤاله عن ترشيح الاتحاد المنستيري للفوز في النهائي على الزمالك أجاب "لم نكن نشغل بالنا بما يقال لا يوجد لدينا مستحيل كنا نبدأ المباراة وننفذ ما تدربنا عليه وفي النهاية فزنا وبفارق 10 نقاط".

وعن الاستعداد لبطولة الدوري قال: "سنعود لمصر ونحصل على راحة ليوم فقط ثم نبدأ التدرب من أجل الدوري وأمامنا مباراة في نصف النهائي ضد الجزيرة يوم 6 يونيو ونريد التتويج بالمزيد من البطولات".

وعن دور أوجستي المدير الفني للزمالك مع اللاعبين قال: "لقد ساندنا كثيرا خاصة حينما تأخرت المستحقات ولم نكن في أفضل حالة في أول الموسم لكنه غير الفريق ككل ودائما يعطينا الثقة وهذا ساعدنا جدا".