سلة - أوجستي لـ في الجول: كنت أثق في تتويج الزمالك بإفريقيا.. والكل يعمل لنجاح الفريق

أعرب أوجستي بوش المدير الفني لفريق الزمالك عن ثقته قبل انطلاق بطولة إفريقيا بقدرة الفريق على تحقيقها في النهاية رغم التحديات.

وكان ضم ثلاثة لاعبين جدد للفريق من أبرز التحديات التي تحدث عنها الإسباني أوجستي بعد تحقيق اللقب.

ونجح الزمالك في تحقيق لقب بطولة إفريقيا لكرة السلة والمقامة لأول مرة تحت رعاية NBA بعد التغلب على اتحاد المنستير التونسي في النهائي.

وقال أوجستي لـ FilGoal.com: "عندما أتيت إلى الزمالك، كنت أعلم أنني جئت إلى فريق حصد لقب الدوري منذ موسمين ومتأهل لبطولة إفريقيا".

وتابع "علمت أن معظم اللاعبين الحاليين كانوا ضمن الفريق الحائز على لقب الدوري، لذلك ما فعلته هو منحي الثقة لهم وأنه يجب أن يؤمنوا بأنفسهم كأبطال للدوري والعمل الجاد والتطور خلال الفترة المقبلة سيصل بهم إلى مستوى المنافسة على البطولات من جديد".

وكشف المدرب الإسباني "كان هناك جزء يعتمد على الجانب الذهني بكل تأكيد والآخر متعلق بكرة السلة، مع التدريبات والعمل الجاد المتواصل نجحنا في حصد لقب إفريقيا تحت رعاية NBA والآن أتمنى حصد لقب الدوري المصري".

وعن التعامل مع المشاكل التي واجهت اللاعبين قال: "منذ يومي الأول في قيادة فريق الزمالك، واللاعبون أظهروا الجهد والروح من أجل الفريق حتى رغم بعض المشاكل المالية مع النادي".

وبالحديث عن توقعاته للبطولة أوضح "كمدير فني للفريق بالتأكيد كانت لدي ثقة في التتويج باللقب، القدوم إلى بطولة إفريقيا بالطبع الطريق لن يكون سهلا، لكن فعلنا أقصى ما بوسعنا جميعا على المستوى الذهني والبدني لتحقيق ذلك".

وشدد "لعبنا مباريات صعبة مثل نصف النهائي والنهائي بسبب جودة الفرق المنافسة، النتيجة لم تكن جيدة في النصف الأول من المباراتين لكن نجحنا في العودة وإظهار قدرتنا وتأكيد تفوقنا واستحقاقنا باللقب".

وكان الزمالك قد تغلب على بترو دي لواندا الأنجولي في مباراة نصف النهائي قبل أن يهزم اتحاد المنستير في المباراة النهائية.

وكشف أوجستي "واجهنا عدد من التحديات في بطولة إفريقيا تحت رعاية NBA أبرزها الإجراءات المتبعة بسبب جائحة فيروس كورونا".

وأضاف "بالنسبة لي التحدي الأول كان التعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد للفريق خلال البطولة فقط، هذا يتطلب جهدا داخل الملعب وخارجه لتأقلمهم".

وتعاقد الزمالك مع الثلاثي سليماني دياباتيه ومايكل فاكوندي وإيلونو قبل انطلاق البطولة للعب مع الفريق خلال منافسات بطولة إفريقيا.

وتابع أوجستي "التحدي الآخر كان الإجراءات المتبعة بسبب كورونا يجعل الأمور أصعب من الطبيعي، بداية من العزل الإجباري فور الوصول وعدم التدرب لمدة 3 أيام ثم التدرب لفترة قصيرة فقط وفقا للإجراءات".

وشدد المدرب الإسباني "لكن اللاعبون كانوا يعلمون جيدا المطلوب منا بتقديم أقصى ما بوسعنا من أجل اللعب بشكل رائع لنؤكد أحقيتنا بحصد اللقب".

واختتم أوجستي تصريحاته "نجحنا كفريق واحد، الكل كان يعمل من أجل هدف الفريق وليس هدف أو إنجاز شخصي".

ويستعد الزمالك لمواجهة الجزيرة الأسبوع المقبل في نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.