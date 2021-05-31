الخطيب يزور الاتحاد الإماراتي

الإثنين، 31 مايو 2021 - 16:27

كتب : FilGoal

الخطيب

زار محمود الخطيب رئيس الأهلي وأيقونته السابق مقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في عجمان اليوم الإثنين.

واستقبل الشيخ راشد بن حميد، رئيس الاتحاد، نجم مصر السابق.

وهنأ راشد ضيفه الخطيب بتتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

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وتحدث الثنائي عن الكرة العربية بصفة عامة وكذلك المصرية والإماراتية في ضوء تطور كرة القدم العالمية على جميع الأصعدة، وفقا لما ذكره موقع الأهلي.

ويرأس الخطيب الأهلي منذ 2017 بعد فوزه بانتخابات النادي على حساب محمود طاهر الرئيس السابق للنادي.

الخطيب الأهلي
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