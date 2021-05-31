"بالحب اتجمعنا".. أجويرو ينضم إلى ميسي في برشلونة

أعلن نادي برشلونة ضم النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي يوم الإثنين.

سيرخيو أجويرو النادي : برشلونة برشلونة

أجويرو وصل برشلونة قبل ساعات وعبر بنجاح الفحص الطبي في العيادة الخاصة بالنادي.

أجويرو وقع على عقد يربطه ببرشلونة حتى 2023 بشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.

وقد يكون انضمام أجويرو (32 عاما) إشارة إلى استمرار مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاما) مع الفريق.

فقد كتبت صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق، المقربة من برشلونة، أن أجويرو ينتظر قرار ميسي لإتمام انتقاله للنادي الكاتالوني.

وانتهى عقد أجويرو مع سيتي الذي قضى معه 10 سنوات كاملة، وكذلك عقد ميسي مع برشلونة.

وقالت شبكة بي إن سبورتس في وقت سابق إن ميسي قرر البقاء مع برشلونة.

ومن المرجح أن يعلن برشلونة ضم إريك جارسيا وجيورجينيو فينالدوم رسميا للفريق خلال أيام.

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه لخوض موسم أفضل من المنصرم، والذي احتل فيه المركز الثالث في الدوري الإسباني وودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.

وتوج الفريق بكأس ملك إسبانيا.

وقد يقيل برشلونة مدربه الهولندي رونالد كومان، فخوان لابورتا رئيس النادي لم يؤكد استمرار الأول مع الفريق.