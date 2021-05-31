إيركسن: رحيل كونتي صادم

شعر كريستيان إيركسن لاعب وسط إنتر بالصدمة حين علم برحيل مدربه أنطونيو كونتي.

وأعلن إنتر ميلان رسميا يوم الأربعاء الماضي فسخ تعاقده بالتراضي مع المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي.

وقال إريكسن لمحطة TV2 Sport الدنماركية: "لقد كانت مفاجأة كبيرة، لأن رحيل كونتي جاء بعد التتويج بالدوري".

وأضاف "شعرت بالامتعاض لأنني قرأت الأخبار مثل أي شخص آخر".

وواصل الدنماركي "كان لدي انطباع بأن كونتي لم يكن يريد مغادرة إنتر الآن، لا أعرف بالضبط ما حدث".

وتابع "كانت علاقتنا طيبة، كونتي كان يرى كرة القدم بطريقة ما وأنا بطريقة أخرى، ولكننا لم نتحدث عن الأمور الشخصية سويا".

وأكمل "أردنا فقط الفوز بالألقاب وهذا ما فعلناه، وعلي أن أشكره على ذلك".

وذكرت العديد من التقارير الإيطالية بأن سبب الرحيل يعود لرغبة إدارة إنتر في بيع أحد نجوم الفريق لتوفير المزيد من الأموال وزيادة الأرباح.

لكن ذلك الأمر لم يتناسب مع كونتي الذي يريد الحفاظ على لاعبيه وضم لاعبين جدد لينافس على الألقاب خلال الموسم المقبل.

ونشر إنتر ميلان بيانا مقتضبا قال خلاله: "يود إنتر ميلان الإعلان عن التوصل لاتفاق مع أنطونيو كونتي لفسخ التعاقد بالتراضي".

وأتم البيان "يشكر النادي بأكمله كونتي على العمل الاستثنائي الذي قام به وقيادته للفريق لحصد لقب الدوري للمرة 19، وسيظل كونتي دائما جزءا من تاريخ النادي".

وتوج كونتي مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم وقاد الفريق للتأهل لنهائي الدوري الأوروبي في الموسم الذي سبقه.