المصري لـ في الجول: إنهاء الدوري في أغسطس سيسهل على الأندية

شدد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري أن إنهاء الدوري في أغسطس، سيسهل الكثير على الأمور على الأندية.

وقال الخولي الذي مثل ناديه في اجتماع اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تم الاتفاق على حصول الأندية والأطقم الفنية على لقاح كورونا وسنبدأ من الغد التنسيق مع المحافظة ومديرية الصحة للحصول على اللقاح وتسجيل اللاعبين والأطقم الفنية وكل من يتعامل مع فريق الكرة على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح".

وشدد "الأندية متفقة على استكمال الدوري وهناك مرونة كبيرة من جميع الأندية للتعامل مع كافة الحلول والمقترحات لإنهاء الدوري بشكل سريع".

وأتم "إنهاء الدوري في أغسطس سيسهل كثيرا على الأندية من حيث القيد الإفريقي وانتقالات اللاعبين والاستعداد الجيد للموسم المقبل".

ويحتل المصري المركز الثالث في الدوري بـ 40 نقطة من 25 مباراة.