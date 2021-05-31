ميسي يتحدث عن مشاركته في كوبا أمريكا

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مشاركته في بطولة كوبا أمريكا الشهر المقبل.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "أنا متحمس ومتشوق للغاية، سأحاول القيام بالأمور بشكل صحيح".

وأضاف "في كوبا أمريكا الأخيرة، تركنا صورة جيدة ، لكن لا يمكننا الاستمرار في ذلك وعلينا مواصلة النمو".

وتابع "في التصفيات الأخيرة قدمنا ​​أداءً جيدًا أيضًا، على الرغم من مرور وقت طويل منذ تلك المباريات، علينا العودة إلى المسار الصحيح بسرعة".

وأتم "أنا متحمس دائما للعب مع المنتخب الأرجنتيني، مهما كانت المباراة، نريد دائمًا الفوز، إنه دائمًا نفس الهدف".

وتقام النسخة الـ47 من بطولة كوبا أمريكا في الفترة ما بين 13 يونيو وحتى 10 يوليو.

قبل ساعات، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" يوم الأحد سحب تنظيم كوبا أمريكا 2021 من الأرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح كونميبول أن عدة دول عرضت استضافة البطولة منها تشيلي وأمريكا.

وأفاد في بيانه أنه سينشر أحداث التطورات الخاصة بإقامة البطولة حال حدوثها.

قبل أيام، عرضت الأرجنتين بشكل رسمي استضافة بطولة كوبا أمريكا 2021 بمفردها عقب استبعاد كولومبيا.

وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة بشكل مشترك ولأول مرة في تاريخ المسابقة، إلا أن الأولى اعتذرت بسبب الاحتجاجات المستمرة في البلاد.

وبحسب بيان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" يوم الخميس الماضي فأن ألبرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين عقد اجتماعا مع أليخاندرو دومينجيز رئيس الاتحاد وعرض عليه "بروتوكول صارم لاستضافة البطولة، تم تقييم الجوانب التنظيمية واللوجستية -مع الإذن النهائي بملعب إضافي- وكل ما يتعلق بالبروتوكولات الصحية".

وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين مباريات المجموعة الأولى للبطولة، على أن تستضيف كولومبيا مباريات المجموعة الثانية.