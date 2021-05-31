البنك الأهلي يكشف 3 طلبات لـ اتحاد الكرة: نلعب كل 20 يوما.. وشكرا أحمد مجاهد

شكر كريم حسن شحاتة مدير الكرة في البنك الأهلي ومندوبه في اجتماع اتحاد الكرة، أحمد مجاهد رئيس اللجنة المديرة للاتحاد، على قيامه بـ "توضيح كل الظروف المحيطة بالدوري"، كاشفا عن 3 طلبات من ناديه خلال الاجتماع.

وقال مجاهد للصحفيين في حضور مراسل FilGoal.com عقب الاجتماع: "أحمد مجاهد وضع أمامنا الصورة الكاملة بشأن المنتخب الأولمبي وارتباطاته، ووصول الأهلي وبيراميدز لنصف نهائي البطولتين القاريتين واحتمالية وصولهما للنهائي".

وشرح "اتحاد الكرة أوضح كيف سيلعب الأهلي مؤجلاته لضمان تكافؤ الفرص مع الزمالك في صراع الصدارة".

وكشف "أحمد مجاهد أنه لا نية لإلغاء الدوري والمناقشات كانت مثمرة للغاية. من الجيد أن اتحاد الكرة قام بتعريفنا على كل الظروف حتى لا يشعر أي فريق بالظلم. شكرا له على ذلك".

وأتم "طلبنا أن نعرف جدول مباريات فريقنا النهائي وأن يكون منتظما. نلعب كل 20 يوما وهي فترة طويلة تؤثر على مستوياتنا. طلبنا أن نصل قبل آخر 5 جولات من المسابقة أن تكون كل الفرق لعبت عدد مباريات متساوي".

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 16 في الدوري بـ 19 نقطة من 23 مباراة.