الاتحاد السكندري: تم الاتفاق على لعب المؤجلات أولا قبل استكمال الدوري

الإثنين، 31 مايو 2021 - 14:20

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

كشف إبراهيم شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن انتهاء اجتماع اتحاد الكرة بالاتفاق على لعب المباريات المؤجلة أولا، قبل استكمال الدوري.

وقال شعبان للصحفيين في حضور مراسل FilGoal.com: "تم الاتفاق على لعب المباريات المؤجلة أولا قبل استكمال مباريات الدوري".

وأوضح شعبان "سيتم توضيح ذلك في جدول الدوري الذي سيُعلن قبل يوم 17 يونيو".

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وأكد شعبان ما أوضحه مندوبو الأندية الأخرى حول لقاح كورونا مشددا: " اتحاد الكرة طالب الأندية بالتسجيل للاعبيها في عملية الحصول على لحاق كورونا لأن هناك احتمالية بأن لا يشارك اللاعب في مسابقة الموسم المقبل دون الحصول على اللقاح أو التسجيل في العملية على الأقل".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع في الدوري بـ 34 نقطة من 25 مباراة.

الاتحاد السكندري في الدوري
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