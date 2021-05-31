قبل يورو 2020 بأيام.. هنري يعود لجهاز منتخب بلجيكا

الإثنين، 31 مايو 2021 - 14:07

كتب : FilGoal

مسيرة كبيرة لأبرز لاعب في تشكيلة أرسنال التي لا تقهر حيث رحل إلى برشلونة ومن بعده نيويورك ريد بولز الأمريكي حيث اعتزل هناك في 2014. ومنذ اعتزاله يعمل هنري كمحلل رياضي في شبكة سكاي سبورتس، كما يتولى مسئولية المدرب المساعد لمنتخب بلجيكا.

قبل أيام من انطلاق بطولة يورو 2020 أعلن المنتخب البلجيكي عودة تيري هنري للعمل ضمن الجهاز الفني للفريق.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي على تويتر صورة لهنري وكتب عنها: "عمل لم ينته بعد.. هنري يعود للجهاز الفني".

سيلعب هنري دورا أكبر في الجهاز الفني لبلجيكا، بعدما عمل كمدرب للمهاجمين خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

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وأصبح هنري المساعد الثاني لروبرتو مارتينيز المدير الفني للفريق.

كان هنري قد تولى تدريب موناكو الفرنسي ورحل عنه، كما درب مونتريال إمباكت الذي انفصل عنه في فبراير الماضي.

وتنطلق البطولة التي تأجلت لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا في الفترة من 11 يونيو حتى 11 يوليو.

ويتواجد المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة الثانية مع فنلندا والدنمارك وروسيا.

بلجيكا تيري هنري
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