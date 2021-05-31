المقاصة يكشف وجهة نظر اتحاد الكرة عن موعد انتهاء الدوري.. "3 تواريخ مقترحة"
الإثنين، 31 مايو 2021 - 14:07
كتب : FilGoal
كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة عن وجهة نظر اتحاد الكرة، في موعد انتهاء الدوري، عقب اجتماع أحمد مجاهد رئيس الاتحاد مع الأندية.
وقال سليم للصحفيين في حضور مراسل FilGoal.com: "اجتماع اتحاد الكرة كان مثمرا وأحمد مجاهد شرح كل ظروف وتوقفات الفترة المقبلة".
وأكد "الأندية تبارت في التعاون وأن تأتي على نفسها لكي يستمر هذا الموسم الاستثنائي ويمر، ويعود الاستقرار مع بداية الموسم المقبل".
وشدد "تم تحديد موعد نهاية البطولة يوم 27 أو 28 أغسطس، ولو وصل المنتخب الأولمبي للأدوار النهائية سينتهي في الأسبوع الأول من سبتمبر. بكل الأحوال لن تتأخر نهاية الدوري عن منتصف سبتمبر".
ويحتل مصر للمقاصة المركز الخامس في جدول الدوري بـ 36 نقطة.
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