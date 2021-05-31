محكمة العدل الأوروبية: دوري السوبر يشكو يويفا وفيفا

الإثنين، 31 مايو 2021 - 13:49

كتب : FilGoal

دوري السوبر الأوروبي

قالت محكمة العدل الأوروبية اليوم الإثنين إن رابطة دوري السوبر الأوروبي اتهمت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمخالفة لوائح بطولات أوروبا.

وكشفت أن القضية محولة من محكمة مدريد في إسبانيا.

ويأتي ذلك في إطار نزاع يويفا مع الأندية الثلاثة التي لم تعلن بعد انسحابها من دوري السوبر وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

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9 فرق أخرى تراجعت عن المشاركة في دوري السوبر بعدما لاقت الفكرة هجوما حادا من الجماهير ويويفا وفيفا.

وألمح أليكساندر شيفيرين رئيس يويفا إلى نزاع في الأفق بين مؤسسته والأندية الثلاثة بالقول لقناة سكاي إيطاليا "لقد عزلوا أنفسهم بأسلوب التعامل الذي ينتهجونه، كيف ينتمون لدوري السوبر ويريدون المشاركة في دوري أبطال أوروبا؟".

وأضاف "لجنة الانضباط في يويفا مستقلة، لذا لا أعلم ما قد يحدث إذا بدأت العمل على القضية".

ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس مع 9 أندية أوروبية بارزة أعلنوا في وقت سابق تدشين دوري السوبر، بطولة ستقتصر على عدد معين من الفرق.

وبرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تدشين البطولة بمحاولة الأندية إنعاش وضعها الاقتصادي.

لكن سرعان ما تراجعت أندية ميلان وإنتر ميلان وأتليتكو مدريد وتوتنام وليفربول وأرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عن المشاركة في البطولة.

دوري السوبر الأوروبي
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