سكاي: جيرو يقترب من ميلان

الإثنين، 31 مايو 2021 - 13:19

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - تشيلسي - توتنام - الدوري الإنجليزي

يقترب أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي من الانتقال إلى ميلان، حسب شبكة سكاي سبورتس.

أوليفييه جيرو

النادي : تشيلسي

ميلان

وكان اسم جيرو قد ارتبط بالدوري الإيطالي الموسم الماضي قبل أن يجدد اللاعب تعاقده مع تشيلسي لموسم آخر.

وأفادت سكاس سبورتس يوم الإثنين أن جيرو سيغادر تشيلسي نحو ميلان في صفقة انتقال حر.

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ومن المقرر أن يخضع جيرو للكشف الطبي مع ميلان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن ميلان توصل لاتفاق مع جيرو من أجل ضمه لمدة موسمين.

ويبدو أن جيرو اختتم مسيرته مع تشيلسي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي يوم السبت.

وخاض جيرو 31 مباراة مع تشيلسي في الموسم المنصرم وسجل 11 هدفا.

قبل أيام خرجت تقارير صحفية تشير إلى رغبة إنتر ولاتسيو في ضم جيرو في سوق الانتقالات الصيفية.

وحاول لاتسيو التعاقد مع جيرو الموسم الماضي قبل أن يجدد تعاقده لتشيلسي.

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ميلان أوليفيه جيرو تشيلسي
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