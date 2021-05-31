الشرقية للدخان يعلن تعيين نوح مدربا للفريق.. وعلاء إبراهيم: علمت بإقالتي من فيسبوك

الإثنين، 31 مايو 2021 - 12:41

كتب : رضا السنباطي

علاء إبراهيم مدرب الشرقية للدخان

كشف وائل فؤاد مدير شؤون اللاعبين بنادي الشرقية للدخان عن تعيين علاء نوح المدير الفني السابق للترسانة، مدربا للفريق، عقب خسارته من الألومنيوم.

متصدر مجموعة الصعيد قد خسر مرتين على التوالي من تليفونات بني سويف والألومنيوم، ليتقلص الفارق بينه وبين ملاحقه الألومنيوم إلى نقطة واحدة قبل 5 جولات من خط النهاية.

وكان نوح قد رحل عن الترسانة بعد الخسارة من سرس الليان في مجموعة القاهرة في الجولة الماضية.

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وفي المقابل، قال علاء إبراهيم لـ FilGoal.com: "أحد الصحفيين تواصل معي ليلا وأخبرني أن هناك منشورا من وائل فؤاد يفيد بإقالتي وتعيين علاء نوح. لم أكن أعلم شيئا".

وأضاف "بعدها تواصل معي ثروت عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة وأخبرني بالقرار فكان ردي أن ذلك قرار إقالة ولدي شرط جزائي، هناك نص في العقد يفيد بإقالتي حال سوء النتائج ولكن أنا متصدر للمجموعة وخسرت من الوصيف، فأين سوء النتائج".

وشدد" سأتقدم بشكوى في اتحاد الكرة للحصول على حقي".

وأكد "أحد أعضاء مجلس الإدارة تحدث معي عقب الهزيمة من تليفونات بني سويف واعترف أن الهزيمة بسبب المجلس، لعدم منحه مكافآت موعود بها للاعبين".

الشرقية للدخان في الدرجة الثانية
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