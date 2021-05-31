سان جيرمان يعلق على احتمالات رحيل بوكيتينو

يرفض نادي باريس سان جيرمان فكرة رحيل مدربه ماوريتسيو بوكيتينو، حسب ليوناردو المدير الرياضي للنادي.

وخرجت تقارير تفيد بأن المدرب الأرجنتيني طلب من ناديه فك الارتباط بينهما لرغبته في خوض تجربة أخرى.

وقال ليوناردو في تصريحات لإذاعة أوروبا 1: "عقد بوكيتينو معنا يمتد لموسمين ونحن سعداء بوجوده".

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قبل أيام وجود محادثات بين توتنام والأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان للعودة لتدريب الفريق مرة أخرى.

الأرجنتيني عُين مديرا فنيا للفريق الباريسي في يناير الماضي خلفا لـ توماس توخيل بعقد يمتد لصيف 2022 مع خيار التمديد لصيف آخر.

وحقق مارويتسيو لقب كأس السوبر الفرنسي وكأس فرنسا مع سان جيرمان وخسر لقب الدوري بفارق نقطة عن ليل وودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.

وكان بوكيتينو قد أقيل من تدريب توتنام في نوفمبر 2019 وخلفه البرتغالي جوزيه مورينيو بدلا منه.

وقاد الأرجنتيني البالغ 49 عاما الفريق الباريسي في 34 مباراة فاز في 24 وتعادل في 3 وخسر 7.

ومع الديوك اللندنية، قاد الفريق لـ 5 سنوات، ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وخلال 293 مباراة فاز في 160 وتعادل في 60 وخسر 73.

ونقل موقع "le10sport" الفرنسي قبل أيام أن الأرجنتيني قد لا يكون المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الموسم المقبل في ظل عدم وجود علاقة جيدة مع ليوناردو المدير الرياضي للنادي.

وأشار إلى أن زين الدين زيدان وأنطونيو كونتي من الأسماء المحتملة لخلافة الأرجنتيني.

وكان كونتي قد انفصل عن إنتر بالتراضي عقب موسمين بقميص النيراتزوري.

كما انفصل زيدان عن ريال مدريد رسميا.